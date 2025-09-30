花蓮救災大挑戰！淤泥硬如水泥 災民苦盼山貓
賴清德總統定調在中秋節前讓花蓮光復鄉民恢復正常生活，昨再透過臉書表示，國防部會啟動跨區增援部隊，前往災區輪替。不過，花蓮縣府統計尚有一千六百多戶民宅待清淤，災民和志工頻喊亟需山貓等大型機具，否則市區道路被淤泥和垃圾占據，交通打結勢必拖慢清理效率。
被淤泥覆蓋的光復鄉仍滿目瘡痍，縣府統計待清淤的民宅以大華村、大同村戶數最多。救災一周來，目前市區街道仍覆蓋厚厚一層從民宅清出的淤泥，環保局統計，每天要清運六千噸淤泥、垃圾三千噸，載運負荷大。
昨天是教師節連假最後一天，災區仍有超過三萬名「鏟子超人」志工徒手幫忙災民清理家園，不少志工傍晚陸續回家準備今天上班，但仍陸續有志工湧入。連日出大太陽，部分街區淤泥開始變硬甚至結塊，清理難度加大。
「需要更多小山貓等大型機具幫忙才會快。」陳姓志工說，原以為拿鐵鏟就能挖，一鏟下去才發現淤泥硬到像水泥一樣，根本鏟不動，清一間民宅可能就花一整天，需要小山貓、挖土機等機具。
一輛輛山貓、斗車昨天陸續開進光復鄉市區，多數家戶清出的汙泥與廢棄物堆置在路邊形成一座座小山；昨天雖有不少機具進駐，尤其入夜後加大力度運走這些廢棄物，也有國軍在路旁指揮交通，但警方表示，光復鄉道路原就狹小，如今堆滿淤泥、垃圾與重型機具進出，導致多個路口「卡死」，形成進退兩難困境。警方已祭出分流管制，非救災車輛避開壅塞路段。
縣府持續徵求重型機具，提出需求包括三十輛夾子車、十輛怪手、多輛山貓及清溝車等，盼能加速災區復建效率，機具到位後，將分派到受災嚴重的區域清淤泥。
