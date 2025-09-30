農業部維持紅色警戒！馬太鞍溪河道清疏前 專家憂大雨再淹

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界關注後續災害應變。內政部前部長李鴻源指出，目前堰塞湖水量慢慢減少中，除非颱風再來，應沒有立即危險，也應無「管湧現象」風險。學者則憂心河川溢淹，使部分河水往市區流，干擾市區救災、復舊。

農業部昨指出，經無人機空拍初判，堰塞湖昨水位一○二一公尺，目前壩頂高度降為八十二公尺（已下切一一八公尺深），湖面十三公頃，蓄水量為六一○萬噸，約為原來量體的百分之六點六。因周圍崩塌坡面不穩定，且集水區仍有水量匯入，現況仍維持紅色警戒，並持續評估裝設水位計，評估安全無虞後，才會降級或解除警戒。

中央災害應變中心表示，在馬太鞍溪下游河道清疏完成前，考量光復鄉淹水風險較高，若集水區有明顯降雨、河道水位異常及發生地震時，將以防空警報系統比照海嘯警報程序發布堰塞湖警報。

內政部昨主辦「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規畫研討會」，邀集水利專家李鴻源和台大土木工程系教授游景雲主持的台大團隊、農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府，以及陽明交大、成功大學、中興大學等團隊，專業研討運用科技防災。

李鴻源透露，這場會議早在颱風前就安排，原要討論堰塞湖處理，沒想到堰塞湖垮了。

堰塞湖垮掉是颱風所致，日前他曾示警要提防「管湧現象」，也就是堰塞湖積水從內壁向壁體侵蝕到洞穿，自然形成洩流口，導致二次釀災。

李昨說「應該沒有了」，目前看來是慢慢滲流中，不太會有立即危險，但要持續觀察、注意，趕快善後災區，讓災民好好生活，不要恐慌或反應過度。

游景雲說，現在比較擔心河川溢淹，因為光復堤防被沖毀，遇豪大雨，部分河水會往市區流，要注意如何避免干擾救災、復舊工作。

未來是否訂出堰塞湖處理ＳＯＰ？內政部長劉世芳說，堰塞湖主政機關是農業部，她感謝李鴻源組織團隊即時提供應變資訊。

