馬太鞍溪導流改道！降低短期溢淹風險 二內完成土堤防線

聯合報／ 記者王思慧李隆揆陳敬丰黃子騰張文馨黃婉婷／連線報導
花蓮光復鄉救災昨進入第七天，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉救災昨進入第七天，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉洪災救援昨進入第七天，由於馬太鞍溪床因堰塞湖溢流潰決淤塞墊高，若遇颱風豪雨，光復鄉有再淹水隱患。水利署長林元鵬昨表示，已成功將馬太鞍溪原本會流入市區的水流導引到深水槽，讓水流成功改道，避免干擾市區救災，預計兩周內會完成第一道土堤防線，阻擋豪雨造成上升的水位。

累計洪災造成十八人罹難，仍有六人失聯。昨早在馬太鞍溪下游的加里洞附近尋獲第十八具遺體，確認是六十四歲蔡姓農場員工，死者家屬認屍時悲慟表示「要帶爸爸回家了」；農場老闆則感歎，整件事就是政府處置不力才會導致這局面。

花蓮縣政府昨宣布光復鄉今天繼續停班停課，災區原本預計要復課的光復國中師生仍無法回校。

找尋失聯者成了搜救挑戰，由於事發時大量泥流從南岸的堤防破口灌進光復市區，推測失聯者可能埋在附近河床，搜救隊昨鎖定南岸的砂石場附近持續挖掘失聯者，上午就在下游花蓮溪加里洞附近尋獲第十八具遺體；由於遺體腫脹嚴重，外觀不易辨識，比對指紋資料才確認是大同村失聯的蔡姓農場員工。

家屬獲報趕赴瑞穗生命園區，當場崩潰痛哭，蔡男女兒感謝所有人，「要帶爸爸回家了」。農場老闆感嘆農場毀了、員工走了，中央、地方政府處置不力才會導致這局面，都不要推卸責任。他稱讚死者「老蔡」工作認真，失去好員工很傷心。

行政院昨上午舉行災後搶救與復原記者會，縣府首度派員參與，也對外統一資訊。縣長徐榛蔚說，目前湧入七千一百多萬元善款，將全數發給光復鄉約一千八百戶受災居民，平均每戶可領四萬元，加上原本的急難慰助金一萬元，共計五萬元，最快本周五發放，讓災民添購生活用品，盡早恢復生活。

中央前進協調所由經濟部次長賴建信擔任總協調，專家憂心指揮層級太低恐難協調；行政院昨表示，賴是水利老兵，也熟行政流程，進駐花蓮後迅速跨部會整合協調，沒有問題。

堰塞湖釀災，朝野都有意提出「樺加沙颱風災後復原重建特別條例草案」。行政院長卓榮泰定調將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助，政院昨表示，丹娜絲特別條例已將花蓮縣納入適用，經費若有需求將提追加特別預算，希望立院支持，這是最有效率且符合災區權益的作法。

光復洪災引發國際關心，教宗良十四世廿八日主持禧年彌撒時，為包括台灣在內、受颱風侵襲不幸遇難、失蹤、流離失所者及救災人員祈禱。美國在台協會廿九日也轉發美國國務院首席副發言人皮戈特的關切，寫道：「我們深感哀慟，美國向罹難者的家屬與摯愛致上誠摯的哀悼與慰問。」

堰塞湖 馬太鞍溪

