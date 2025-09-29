台水宣布光復鄉本期水費免收 全力推動復水

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
為減輕居民不便，台水公司供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部。圖／經濟部提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，挾帶大量泥砂與石塊沖毀馬太鞍溪橋及附掛管線，並淹沒光復淨水場，導致光復鄉大範圍停水。台灣自來水公司即啟動緊急應變機制，於光復糖廠設置前進指揮所，結合國軍、地方單位全力搶修，並提供受災戶用水減免措施，光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園及善盡企業責任。

在國軍協助清淤、水利署九河分署支援抽水機及台水公司同仁持續搶修下，光復淨水場已於9月24日晚間恢復部分出水，供水量達6000立方公尺／日，較災前提升約150%。然而，隨著居民進行清理家園作業，並有大量救災志工進駐，用水需求大幅增加，加上部分管線受損漏水，仍出現供水不足與水壓偏低情形。

為減輕居民不便，台水公司已將供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部，自9月29日起啟動 24小時巡迴補水，特別利用夜間交通順暢時段加強送水，以提升效率。此外，併同步完成大農淨水場管線改接及太巴塱觀測井啟用，並協調台糖水井與大馬配水池新水源開發，預計總出水量可逐步提升至8534立方公尺／日，有效紓緩光復地區需求。

截至9月29日，台水公司已檢出60件漏水案件，減少漏水損失約900立方公尺／日，民眾若發現表箱或路面漏水，請立即撥打1910客服專線，或透過鳳林營運所、光復鄉民代Line群組反映，將立即派員處理。

