花蓮大馬村長提前部署救全村 「選舉政見」被翻出網讚：說到做到！

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流導致洪水暴發，造成多處村落慘重災情。然而，大馬村卻在洪水襲擊前，因村長王梓安的及早行動，成功讓全村安全撤離，避免傷亡。消息曝光後，網友紛紛大讚「選對人」，更有人翻出他過往的選舉政見，直呼「說到做到」。

據了解，光復鄉被公告列為預防性撤離範圍的有12個村里，其中大馬村全數村民撤離，村長王梓安表示，在9月20日接獲中央警戒通知後，當晚立即召開部落會議，並於隔日開始執行撤離計畫，他依循中央指示將避難地點設於光復高職活動中心，並持續透過廣播與奔走提醒，確保沒有村民落單。23日上午再度接獲「堰塞湖水位即將潰堤」的警示後，他親自檢查部落狀況，最後一批居民撤離後，才自己跟家人到鄰村，用摩托車接走岳母，撤離到避難所，最終，大馬村全體村民全數撤離。

這樣的危機處理能力，讓王梓安受到各界肯定，不少網友更翻出他在111年選舉公報上的政見，其中明確提到「實實在在為村民服務」、「遇有颱風或土石流，主動查報反應公所指揮中心，儘快搶修並引導村民撤村至安全地方」，與這次的行動完全契合，網友紛紛留言「兌現競選承諾，說到做到，好村長」、「這種官員才是真正愛土地的人」、「村長里長都不能亂選，真的會差很多」、「政見不都是騙人的嗎？竟然有人把順利撤離列入政見並成功實現了」、「完勝現任縣長」、「很替大馬村王村長擔心！身在偏鄉小地方，可以搞的手腳太多了。這村長之後大概會被報復，有能力的人存在，會更顯得其他人根本都沒在做事情」、「選對人真的很重要」、「村長未雨綢繆、執行力強，村民也十分信任」。

事實上，王梓安已連任八屆的村長，除了在天災來臨時展現領導力，也有村民表示「村長真的很熱心，婚喪喜慶有問題都可以幫忙處理，我是隔壁村的，當初結婚提親也請村長幫忙，村長義不容辭的協助」。王村長的女兒、旅居澳洲的台灣女足代表隊隊長「八萬」王湘惠也在臉書感謝父親王梓安的果斷行動，讓全村人都能平安脫險，並分享事發當下接到父親一通急迫而簡短的電話，正是這個警訊讓她及時逃生，「若沒有那一刻的提醒，我可能已經不在了」。

花蓮光復鄉大馬村村長111年選舉政見。圖／取自選舉公報

