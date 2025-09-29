花蓮湧「鏟子超人」⋯網紅點破台人愛一窩蜂 憶八八風災一個月後更缺人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因強颱樺加沙帶來的大雨導致溢流，造成光復鄉嚴重災情，近2000戶遭淤泥侵入，全台不少民眾自發前往災區清淤，帶鏟子、穿雨靴的「鏟子超人」們湧入光復鄉，台鐵甚至加開班次方便志工往返。不過，網紅「鳳梨王子」認為台灣人愛一窩蜂，過不久就退燒了，並呼籲大家在社會關注減弱時，應該持續幫忙。

「鳳梨王子」楊宇帆在臉書發文，分享自己過去在八八風災的經歷，他表示自己在八八風災一個月後才前進災區，觀察到台灣救災常出現「一窩蜂」的現象，「跟中年的我一樣不持久」，他認為台灣人很有愛心，但也容易淪為濫情，一堆人力擠進災區，沒辦法做到相當完善的人力分配，「當年我一個月後才去災區，媒體其實都已經退燒，但我到了比較邊緣的區域，家裏都還是很多泥沙，資源過度集中」，楊宇帆建議若現在去人擠人不一定有效率，晚一點再去依舊有幹不完的活，到時候會更知道哪邊需要人力​。

楊宇帆指出，災後初期因人力眾多，加上政府投入大量資源，許多粗重的清理能快速處理，但隨著媒體不再關注與民眾熱情消退，最耗時的「細清」往往落在居民肩上。他強調，這階段才是真正最麻煩、最需要外界支持的時候，「就跟搬家一樣，最後的收尾最惱人，總有一種怎樣都收拾不完的錯覺」。

楊宇帆提醒，參與救災並非輕鬆工作，往往要長時間在烈日或悶熱的室內勞動，若平時缺乏運動習慣，「很容易腰就閃到」。此外，他也分享當時去救災，部落老人家為了感謝他請他吃檳榔，說可以提神，結果卻出現心悸與頭暈，最後反而成了蹲在路邊被救的人，提醒大家不要輕易嘗試。

