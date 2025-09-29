快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

網傳馬太鞍溪「引流為何之前不處理堰塞湖」？經濟部回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復部分地區遭土流掩埋，災情慘重。網傳謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。網路還謠傳，馬太鞍溪「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。對此，經濟部澄清，這些都是錯誤訊息。圖／聯合報系資料照片
馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復部分地區遭土流掩埋，災情慘重。網傳謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。網路還謠傳，馬太鞍溪「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。對此，經濟部澄清，這些都是錯誤訊息。圖／聯合報系資料照片

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復部分地區遭土流掩埋，災情慘重。網傳謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。網路還謠傳，馬太鞍溪「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。對此，經濟部澄清，這些都是錯誤訊息。

針對網傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」，經濟部表示，事實是，光復二、三號堤在風災前水利署早已完成修復，這次致災主因是溢流量超過設計流量的關係，非堤防本身問題。

針對馬太鞍溪「可以引流為何之前不處理堰塞湖」，經濟部表示，因為引流施工地點根本不同。水利署28日流施工區域是在馬太鞍溪下游右側光復堤段，目的是引導河水穩定；而堰塞湖是位於馬太鞍溪上游無道路處，不能故意混淆。

經濟部表示，目前馬太鞍溪的水流已在今早成功導入深水槽，降低水患風險，後續將全面展開復建與疏濬。

經濟部感謝辛苦的前線救災、搶修的同仁與工作團隊，動員151部機具，投入200多人力完成土堤，降低淹水風險、守護民眾安全。

網路謠傳「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。經濟部以圖卡澄清，引流地點完全不同，堰塞湖是在上游，水利署28日流施工區域是在馬太鞍溪下游右側光復堤段，目的是要引道河水穩定。（圖／經濟部提供）
網路謠傳「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。經濟部以圖卡澄清，引流地點完全不同，堰塞湖是在上游，水利署28日流施工區域是在馬太鞍溪下游右側光復堤段，目的是要引道河水穩定。（圖／經濟部提供）
網路謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。經濟部以圖卡澄清事實，風災前早就修復堤防，是堰塞湖溢流量過大致破壞。（圖／經濟部提供）
網路謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。經濟部以圖卡澄清事實，風災前早就修復堤防，是堰塞湖溢流量過大致破壞。（圖／經濟部提供）

堰塞湖 馬太鞍溪 經濟部 水利署

延伸閱讀

助堰塞湖洪災居民渡難關 中國信託集團捐款2,000萬元

朝野喊提樺加沙條例 政院重申：納丹娜絲條例更有效率

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

4天突破4億元！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款 距5億元達標8成

相關新聞

花蓮湧「鏟子超人」⋯網紅點破台人愛一窩蜂 憶八八風災一個月後更缺人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因強颱樺加沙帶來的大雨導致溢流，造成光復鄉嚴重災情，近2000戶遭淤泥侵入，全台不少民眾自發前往災區清淤，帶鏟子、穿雨靴的「鏟子超人」們湧入光復鄉，台鐵甚至加開班次方便志工往返...

網傳馬太鞍溪「引流為何之前不處理堰塞湖」？經濟部回應了

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復部分地區遭土流掩埋，災情慘重。網傳謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。網路還謠傳，馬太鞍溪...

女足國手：最珍貴生日禮物是重生 感謝村長父親救全村

花蓮光復鄉前日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致嚴重災情，多戶民宅遭洪水沖毀並造成死傷。不過，鄰近溪畔的大馬村，在村長王梓安迅速...

光復鄉災後清淤大作戰 平均一天清出6000噸汙泥暫至農田與空地

花蓮光復鄉市區遭洪水重創，街道與民宅內堆滿厚重汙泥與大量垃圾。縣府環保局表示，為加速災後復原，目前正全力動員清運作業，據...

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣政府今天下午表示，光復鄉9月30日繼續停止上班、停止上課。原本預計...

失聯蔡男被尋獲遺體！女兒悲痛感謝所有人：我們要帶爸爸回家了

花蓮搶災第7天，搜救隊今早尋獲第18具遺體，檢警相驗後確認死者身分是64歲蔡姓男子，其家屬下午到瑞穗生命園區認屍，悲痛表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。