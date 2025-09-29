網傳馬太鞍溪「引流為何之前不處理堰塞湖」？經濟部回應了

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復部分地區遭土流掩埋，災情慘重。網傳謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。網路還謠傳，馬太鞍溪「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。對此，經濟部澄清，這些都是錯誤訊息。

針對網傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」，經濟部表示，事實是，光復二、三號堤在風災前水利署早已完成修復，這次致災主因是溢流量超過設計流量的關係，非堤防本身問題。

針對馬太鞍溪「可以引流為何之前不處理堰塞湖」，經濟部表示，因為引流施工地點根本不同。水利署28日流施工區域是在馬太鞍溪下游右側光復堤段，目的是引導河水穩定；而堰塞湖是位於馬太鞍溪上游無道路處，不能故意混淆。

經濟部表示，目前馬太鞍溪的水流已在今早成功導入深水槽，降低水患風險，後續將全面展開復建與疏濬。

經濟部感謝辛苦的前線救災、搶修的同仁與工作團隊，動員151部機具，投入200多人力完成土堤，降低淹水風險、守護民眾安全。

網路謠傳「可以引流為何之前不處理堰塞湖」。經濟部以圖卡澄清，引流地點完全不同，堰塞湖是在上游，水利署28日流施工區域是在馬太鞍溪下游右側光復堤段，目的是要引道河水穩定。（圖／經濟部提供） 網路謠傳「馬太鞍溪堤防早已損壞沒修」。經濟部以圖卡澄清事實，風災前早就修復堤防，是堰塞湖溢流量過大致破壞。（圖／經濟部提供）

