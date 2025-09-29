女足國手：最珍貴生日禮物是重生 感謝村長父親救全村

花蓮光復鄉前日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致嚴重災情，多戶民宅遭洪水沖毀並造成死傷。不過，鄰近溪畔的大馬村，在村長王梓安迅速通知撤離下，全村居民成功避難，避免憾事。值得一提的是，王村長的女兒、旅居澳洲的台灣女足代表隊隊長「八萬」王湘惠，正返鄉探親，也歷經了這場洪水劫難。

王湘惠28日迎來38歲生日，她今於臉書分享災後家鄉景象，直言「這是人生中最特別的生日」。她動情感謝父親王梓安的果斷行動，讓全村人都能平安脫險，「沒有什麼比在堰塞湖浩劫中重生，更值得慶幸。」她回憶，事發當下接到父親一通急迫而簡短的電話，正是這個警訊讓她及時逃生，「若沒有那一刻的提醒，我可能已經不在了。」

她說，這次災難成為命運替她安排的一堂課，讓她深刻體會到：「父母給我的禮物是生命，鄉親給我的禮物是希望。」王湘惠感慨，每一天能平安看見太陽，都是最珍貴的禮物，也特別感謝在馬太鞍受創最深的時刻，各界熱心投入協助，讓重建的道路燃起希望。

在王湘惠的發文底下，許多網友也湧入留言，既送上生日祝福，也讚揚她的父親王梓安村長臨危不亂，保護全村居民安全撤離。有鄉親感性寫下「王村長救了大馬村全體村民，成為最完全撤退的村落」，也有人感謝「真心保護村民，很偉大的村長」。不少網友也說「難怪能教出這麼優秀的孩子」、「妳爸爸是善良正直的好人」，一邊祝賀王湘惠生日快樂，一邊大讚王村長是真英雄。這些留言除了表達敬意，也反映出大馬村居民對王村長的信任與感念。 花蓮光復鄉前日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致嚴重災情，多戶民宅遭洪水沖毀並造成死傷。記者張策／攝影 花蓮光復鄉前日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致嚴重災情，多戶民宅遭洪水沖毀並造成死傷。記者張策／攝影

