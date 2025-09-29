光復鄉災後清淤大作戰 平均一天清出6000噸汙泥暫至農田與空地
花蓮光復鄉市區遭洪水重創，街道與民宅內堆滿厚重汙泥與大量垃圾。縣府環保局表示，為加速災後復原，目前正全力動員清運作業，據統計，災區每天平均清運汙泥達6000噸、垃圾約3000噸，數量驚人。
今天一早，已有176輛次垃圾車進入光復鄉載運垃圾，預估一整天下來恐突破500輛次，由於清出量過於龐大，中央已在當地規畫2處汙泥暫置場及1處垃圾暫置場，都位在附近的空地或農田，作為階段性收納地點，等到災區全面復原後，再進一步決定如何處理與去化。
雖然還有一些空間可暫放汙泥與垃圾，不過若一場大雨又來，可能導致汙泥再次流動，環保局廢棄物管理科長潘春燕說，封存汙泥後，會用網子先把砂石封起來，並每天灑水與消毒臭味，務必做好防範措施。
環保局強調，目前清淤與垃圾清運是重中之重，將持續調派人力、車輛與機具全力支援，務求以最快速度恢復環境，讓受災居民早日回到正常生活。
