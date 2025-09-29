失聯蔡男被尋獲遺體！女兒悲痛感謝所有人：我們要帶爸爸回家了
花蓮搶災第7天，搜救隊今早尋獲第18具遺體，檢警相驗後確認死者身分是64歲蔡姓男子，其家屬下午到瑞穗生命園區認屍，悲痛表示「要帶爸爸回家了…」。
搜救隊今早在花蓮溪、加里洞附近尋獲第18具遺體後，送往瑞穗生命園區，由於遺體浸泡泥水多日，腫脹嚴重，外觀不易辨識，檢警相驗並送驗檢體，今午依據遺體指紋資料比對，確認死者身分是大同村失聯的農場員工蔡姓男子。
蔡男家屬獲報趕赴瑞穗生命園區，見到蔡男後當場崩潰痛哭，蔡男女兒情緒平復後接受媒體訪問，表示今早聽說搜救人員找到遺體時，只希望趕快比對出身分，「因為我們真的很煎熬」，當身分比對出來後確定是父親，情緒反而平穩，覺得終於找到爸爸了，感謝朋友、搜救人員、FB上的人，感謝所有人，「我們要帶爸爸回家了…」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言