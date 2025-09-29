失聯蔡男被尋獲遺體！女兒悲痛感謝所有人：我們要帶爸爸回家了

花蓮搶災第7天，搜救隊今早尋獲第18具遺體，檢警相驗後確認死者身分是64歲蔡姓男子，其家屬下午到瑞穗生命園區認屍，悲痛表示「要帶爸爸回家了…」。

搜救隊今早在花蓮溪、加里洞附近尋獲第18具遺體後，送往瑞穗生命園區，由於遺體浸泡泥水多日，腫脹嚴重，外觀不易辨識，檢警相驗並送驗檢體，今午依據遺體指紋資料比對，確認死者身分是大同村失聯的農場員工蔡姓男子。

蔡男家屬獲報趕赴瑞穗生命園區，見到蔡男後當場崩潰痛哭，蔡男女兒情緒平復後接受媒體訪問，表示今早聽說搜救人員找到遺體時，只希望趕快比對出身分，「因為我們真的很煎熬」，當身分比對出來後確定是父親，情緒反而平穩，覺得終於找到爸爸了，感謝朋友、搜救人員、FB上的人，感謝所有人，「我們要帶爸爸回家了…」

