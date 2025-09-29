花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成重災，許多熱心民眾化身「鏟子超人」，協助災民清理家園。近日高溫炎熱，台北市公共衛生師公會提醒，要注意環境與健康隱憂，除了做好防曬，清理淤泥須穿戴防護裝備，避免皮膚接觸到受汙染的水和土壤，以降低腸胃道疾病及類鼻疽、鉤端螺旋體感染風險。

台北市公共衛生師公會指出，災情過後，最令人擔心「看不見的健康威脅」，髒水與汙泥都可能成為病菌與病毒的溫床，孳生病蚊蟲、造成接觸性皮膚病變以及腸胃疾病等。居民或是熱心志工應使用煮沸後的水或瓶裝水，只要是遭浸泡的食材，一律丟棄別冒險。

花蓮光復鄉市區在堰塞湖洪水過後，現場一片泥濘，台北市公衛師公會理事蔡秉兼表示，泥流型災害的環境汙染風險與一般水災不同，泥流型災害挾帶大量土石與沉積物，台灣山區岩層天然可能含有砷、鉛、鎘等微量元素，可能造成潛在汙染。

雖然目前並無確切證據顯示，花蓮災區已有嚴重化學物質或重金屬汙染，但基於台灣地質特性與國際災害經驗，公衛師公會建議，應採取風險預防原則（precautionary principle），在可能損害發生前，先採取預防措施，以降低或避免潛在的負面影響。

過去國內外皆有案例經驗，回顧台灣921大地震後，部分土石流沉積物檢測顯示重金屬濃度升高；日本2018年豪雨及土耳其2023年洪水，也曾發生洪水後泥沙含重金屬或農業化學物質的情況。公衛師公會呼籲，環保與農業主管機關應立即進行水質與土壤檢測，確認農地與水源安全。

這段時間仍有不少民眾前往花蓮協助環境清理，公衛師公會提醒，長時間暴露於泥水、粉塵與黴菌環境，需佩戴口罩、防水手套與靴子，並及時更換被汙染衣物。高強度的搬運與清理工作易造成肌肉骨骼傷害，應安排輪班，避免長時間勞動；若出現發燒、腹瀉、皮膚紅腫或呼吸困難，應立即就醫。

商品推薦