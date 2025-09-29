花蓮災民抱怨提款機遭洪流沖毀領不到錢！光復富田郵局：正常營業

花蓮光復鄉嚴重洪流造成水電系統受損，連金融單位的提款機也被沖毀，災民抱怨領不到錢，能繳費的超商、郵局遭汙泥入侵，盼電信公司、台電、自來水公司能同意延緩繳費期限。中華郵政今天表示，光復富田郵局提款機25日恢復正常，富田郵局明天也可以營業。

堰塞湖潰堤引爆馬太鞍溪滾滾泥流淹沒光復鄉許多村落，民宅受損、郵局及超商也難倖免。災民孫小姐說，災區很多提款機都不見了，接下來處理災後復建，都需要支付現金才能解決一些問題。

災民李先生說，外地的家人擔心不能斷了網路和通話，但是能繳費的郵局、超商都被沖壞了，許多災民也沒有交通工具可移動去其他地方領錢或繳費，希望三大電信公司、台電、自來水公，能稍微延緩災區這一、兩個月的繳費期限。

中華郵政公司今天表示，光復鄉富田郵局的提款機已於9月25日提供使用，明天30日光復富田郵局也可以恢復營業。

據了解，中華郵政在光復鄉有兩間郵局，一間位於中正路一段的光復郵局，一間位於富田一街的光復富田郵局，富田郵局地勢稍高，沒有受到太大影響，富田的提款機幾天前就能使用，明天連假後上班，富田郵局也可以正常營業。

