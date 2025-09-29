慰問花蓮災民 美國務院：我們的心與受影響社區同在
花蓮受風災重創，美國在台協會（AIT）發聲慰問後，AIT今天轉發美國國務院首席副發言人Tommy Pigott在社群平台X上的關切，寫道：「聽聞樺加沙颱風與博羅依熱帶風暴分別對台灣及菲律賓造成的破壞與傷亡，我們深感哀痛。美國向罹難者的家屬與摯愛致上誠摯的哀悼與慰問，我們的心與他們以及所有受影響的社區同在。」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖本月23日溢流，下游的光復鄉釀嚴重災情，AIT代理處長梁凱雯（Karin Lang）24日即在社群平台發文向災民表達慰問，「美國在台協會向每一位受樺加沙颱風影響的災民致以最深切的慰問與哀悼。我們的心與罹難者的家屬同在，也期盼失蹤民眾平安獲救、受災社區穩步恢復。在這個艱困的時刻，我們謹代表美國人民與台灣人站在一起。」
FB留言