快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

慰問花蓮災民 美國務院：我們的心與受影響社區同在

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
花蓮受風災重創，美國在台協會（AIT）發聲慰問後，AIT今天轉發美國國務院首席副發言人Tommy Pigott在社群平台X上的關切。 圖／林保署花蓮分署提供
花蓮受風災重創，美國在台協會（AIT）發聲慰問後，AIT今天轉發美國國務院首席副發言人Tommy Pigott在社群平台X上的關切。 圖／林保署花蓮分署提供

花蓮受風災重創，美國在台協會（AIT）發聲慰問後，AIT今天轉發美國國務院首席副發言人Tommy Pigott在社群平台X上的關切，寫道：「聽聞樺加沙颱風與博羅依熱帶風暴分別對台灣及菲律賓造成的破壞與傷亡，我們深感哀痛。美國向罹難者的家屬與摯愛致上誠摯的哀悼與慰問，我們的心與他們以及所有受影響的社區同在。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖本月23日溢流，下游的光復鄉釀嚴重災情，AIT代理處長梁凱雯（Karin Lang）24日即在社群平台發文向災民表達慰問，「美國在台協會向每一位受樺加沙颱風影響的災民致以最深切的慰問與哀悼。我們的心與罹難者的家屬同在，也期盼失蹤民眾平安獲救、受災社區穩步恢復。在這個艱困的時刻，我們謹代表美國人民與台灣人站在一起。」

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

屏東第一時間馳援花蓮 消防局：縣長指示立即整備

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

花蓮光復清出6千萬噸淤泥 縣府：清運具專業性將與環境部討論

花蓮光復鄉1600戶待清淤 大華、大同村最需支援

相關新聞

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成重災，許多熱心民眾化身「鏟子超人」，協助災民清理家園。近日高溫炎熱，台北市公共衛生師公會提醒...

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣政府今天下午表示，光復鄉9月30日繼續停止上班、停止上課。原本預計...

馬太鞍溪橋2027年全線通車 搶修2方案曝光「舊鐵路溪底隧道淘汰」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，同時評估在河床...

失聯蔡男被尋獲遺體！女兒悲痛感謝所有人：我們要帶爸爸回家了

花蓮搶災第7天，搜救隊今早尋獲第18具遺體，檢警相驗後確認死者身分是64歲蔡姓男子，其家屬下午到瑞穗生命園區認屍，悲痛表...

蔡姓員工遺體尋獲 光復農場老闆悲憤：政府處置不利釀如今局面

花蓮搶災今早尋獲第18具遺體，身分是農場員工、大同村失聯的64歲蔡姓男子，范姜姓農場老闆聞訊感嘆，終於尋獲員工蔡男遺體「...

花蓮災民抱怨提款機遭洪流沖毀領不到錢！光復富田郵局：正常營業

花蓮光復鄉嚴重洪流造成水電系統受損，連金融單位的提款機也被沖毀，災民抱怨領不到錢，能繳費的超商、郵局遭汙泥入侵，盼電信公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。