馬太鞍溪橋2027年全線通車 搶修2方案曝光「舊鐵路溪底隧道淘汰」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，同時評估在河床施築涵管便道或使用舊鐵路溪底隧道2方案，經考量後決議建造涵管便道作為第2階段鋼便橋前的緊急通行方案，目前已進場施工，力拚10月15日前通車。

馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前民眾須改道台11線、台11甲線通行。交通部長陳世凱昨指出，公路局已啟動3階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全，並在2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

為何建置涵管便道？公路局東區養護工程分局說明，9月26日邀集台鐵公司、經濟部水利署、農業部農田水利署及花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所，進行現勘並針對在河床施築涵管便道，或使用舊鐵路溪底隧道等2方案進行評估。

其中舊鐵路溪底隧道長達2360公尺，經檢視台鐵公司所提供的圖資，雖有較可避免遭颱洪沖刷風險之優點，但其隧道寬度僅4.1公尺，且無通風、照明、警示及廣播設備，無法行駛機慢車輛。

若車輛發生事故，因隧道斷面過小，又無橫坑，無法迴轉，逃生救援困難，如起火燃燒，更易因隧道高溫而難以估算的人員危害，再則因其既有路面為鐵軌及道碴，置換為公路路面需時較長；引道部分，尚有2.6公里的用地及路廊銜接整理事宜，均無法於短期內辦理完成，緩不濟急。

河床施築涵管便道部分，雖易因受颱洪侵襲而受損，但具有工期短且可快速修復的優點，經研議，河床地面較低的行水區採直徑2公尺大涵管，砌1至3層以提升抗災能力，同時將設置水位監測設施進行監看應變，以提升便道通行安全，作為第2階段鋼便橋完成前的緊急通行方案。

公路局表示，本案已進場涵管便道施工，全力趲趕於10月15日前通車；另外，第2階段鋼便橋已洽專家及學者確認路線及相關工法，鋼便橋梁底將採比原橋梁底再提高1.5公尺，以提升用路安全，預計2026年1月底前通車。

長期重建方案，也已進行路線及橋梁型式律定，以2026年年底前完成橋梁供南下、北上車流通行，並以2027年全線改建完成為目標。

