強化堰塞湖洪災撤離及收容機制 劉世芳邀李鴻源研討防災對策
花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀18死6失聯107傷，為形塑更完整的堰塞湖防護策略，內政部今天上午召開研討會，邀集李鴻源和游景雲等專家學者研討運用科技防災研擬對策，盼能提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。
內政部長劉世芳表示，經樺加沙颱風與後續多日溢流，馬太鞍堰塞湖蓄水量目前已降為610萬噸，為原來量體之6.7%。為探討堰塞湖因地震與豪雨及本身地質條件不穩定的交互影響，這次研討會邀請水文、地震、水理與防災等領域專家，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型之風險分析，隨時檢視災害預警、通報及緊急應變的協調流程，強化居民撤離及收容安置機制，增強社區居民與政府各項應變能力。
劉世芳指出，透過研討會的交流成果，有助於形塑更完整的堰塞湖防護策略。內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過演練、教育與公私協力，建構花蓮地區更堅實的防災韌性，為居民打造安全的生活環境。
