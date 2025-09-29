花蓮光復清出6千萬噸淤泥 縣府：清運具專業性將與環境部討論

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。環境部長彭啓明表示，淤泥土質良好，環境部會評估分類再利用的可能性。縣府回應，目前清出的淤泥約有6千萬公噸，混合許多雜物，後續將與環境部討論如何處理淤泥。

彭啓明指出，自己去花蓮實地勘災，看到光復垃圾掩埋場被淹後沖刷出來的垃圾與淤泥分布在北富村附近道路、民宅、農田中，心裡非常沉重，現在加速進入環境復原階段，協同花蓮縣政府與環保局共同處理，務必要讓受災民眾早日恢復正常生活。

彭啓明表示，目前垃圾已先集中清運到暫置場，暫置地點設在台糖場地，環境部也積極協調更大的場地，準備來暫置產生的淤泥。認為這些泥沙的土質良好，環境部會評估分類再利用的可能性，而不是單純去化，盡量讓災後復原兼顧永續利用。

縣府行研處長陳建村表示，淤泥目前上看6千萬公噸，裡面還有其他雜物，淤泥要怎麼分類，還需進一步討論。這幾天陽光普照，淤泥都已硬化與發出不好聞的氣味，相關去化有專業性，未來會與環境部全面交換意見，以專家為導向解決問題，也會進一步瞭解環境部的建議與做法。

