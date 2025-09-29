快訊

影／災後復原第七天 大量垃圾堆積街道

攝影中心／ 記者葉信菉／花蓮即時報導
光復救災進入第七天，民眾持續整理家園，將廢棄家具與淤泥堆積在道路上等待卡車載出，數量非常驚人，清運的量能也備受考驗。記者葉信菉／攝影
光復救災進入第七天，民眾持續整理家園，將廢棄家具與淤泥堆積在道路上等待卡車載出，數量非常驚人，清運的量能也備受考驗。

根據林保署昨統計，堰塞湖溢流口壩頂已遭水流下切約102公尺，較昨日再下切3公尺，僅剩壩高約82公尺；湖水面積13.5公頃，較昨天15公頃再少1.5公頃；蓄水量約600萬立方公尺，比昨天減少75萬立方公尺，是原最高滿庫水量9100萬立方公尺的6.6%，目前日流量約40到80萬立方公尺，壩體仍有預期崩落。

災民將垃圾清出堆在門口由清運車載出，垃圾堆積如山。記者葉信菉／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪

