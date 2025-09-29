蔡姓員工遺體尋獲 光復農場老闆悲憤：政府處置不利釀如今局面

花蓮搶災今早尋獲第18具遺體，身分是農場員工、大同村失聯的64歲蔡姓男子，范姜姓農場老闆聞訊感嘆，終於尋獲員工蔡男遺體「還是要有個結果」，同時仍怨懟「中央、地方，政府處置不利才會導致今天這局面。」

光復洪災原計17死7失聯，搜救人員今早在花蓮溪、加里洞附近尋獲第18具遺體，相驗後確認死者是於大同村失聯的農場員工64歲蔡男，檢警午間通知其家屬到案認屍。

范姜姓農場老闆日前表示，習慣叫死者「老蔡」，是花蓮豐田人，經朋友引薦才讓他來工作幫忙，「沒想到是他雇用過最認真的同事」，直言是自己的左右手，「他做工作都不會有怨言，都直接下去做，也不會計較太多」。

「工作不管安排什麼事情他都沒怨言，有跟他說做累了就休息，但他都繼續做，包括砍草等等都會直接下去」，農場老闆直言「失去這位同事真的很傷心」。

農場設有員工宿舍，「老蔡」常為了工作方便就直接住在宿舍，不回豐田的家，農場老闆回想洪水那天，激動地說，「我星期一決定就不要上班了，事先也把車子移走，周一曾問他要不要回去，但他說颱風不會來，住宿舍就地方便」。

「星期二早上因為下大雨，還有再一次打電話問要不要撤，結果他還說不用，後來下午3點多水來了，再打給他就沒有訊號了」，老闆哀痛說著。

記者今午再度致電詢問，范姜姓農場老闆說，他也正在前往瑞穗生命園區的路上，對於尋獲蔡男遺體，他說「還是要有個結果」，旋即表示這幾天幾乎都生活在泥水裡，農場毀了、財產毀了，農民真辛苦，不論地方還是中央政府，都不要推卸責任，「包含疏散廣播，整件事就是政府處置不利，才會導致今天的局面。」

