還有6名失聯者 花蓮洪災搜救重點「挖掘砂石場附近河床」

聯合報／ 記者王思慧林麗玉戴永華／連線即時報導
大量洪流灌進光復鄉市區，堤防破口位於馬太鞍溪南岸兩間砂石場，懷疑失聯者可能被埋在附近河床。中央災害應變中心表示，消防署與花蓮縣消防局搜救隊等單位正往砂石場附近，持續挖掘尋找失聯民眾。本報資料照

花蓮堰塞湖潰堤洪患今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯，由於當時有1500萬噸泥流灌進市區，堤防破口位於馬太鞍溪南岸兩間砂石場，懷疑失聯者有可能被埋在附近河床。中央災害應變中心今天指出，消防署與花蓮縣消防局搜救隊等單位正往砂石場附近，持續挖掘尋找失聯民眾。

馬太鞍溪南岸被大量泥沙覆蓋，從受災程度顯示，洪水破口應該是位於馬太鞍溪旁的力泰行砂石場與政旺砂石場，而且新堤防只修建至公墓前方，留下一段舊堤防，新舊堤防未妥善銜接，造成高度落差及洪流入侵缺口，最靠近該區域的佛祖街也成為這次洪患重災區。

據了解，砂石場人員日前打電話給救災單位，搜救可以沿著馬太鞍溪，尋找是不是有失聯人員在河床。事發後第7天，今天找到第18具遺體是64歲蔡姓男子，地點位於加里洞，若從佛祖街計算發現遺體的加里洞，直線距離約10公里。

中央災害應變中心前進指揮所今天表示，目前消防署、花蓮縣及新竹縣消防局搜救隊，連同國軍特戰隊，正往砂石場附近，持續挖掘尋找失聯民眾。

此外，軍方統計原本有1606戶住家受損輕重程度不一，國軍已協助完成605戶清淤，剩下是未來工作重點。縣政府昨晚進行機具調度及車輛管制，路旁泡水受損車輛經公告無人認領的廢棄車，也將進行移除。

為避免影響救災，確保市區交通秩序，縣警察局今天公布車輛管制區域，東以佛祖街為界、西到台九線、南是中正路一段、北至武昌街為界，針對搜救車輛、重型機具及醫療車輛才能放行進入管制區，同時也會製發通行證，方便員警進行管制勤務。

大量洪流灌進光復鄉市區，堤防破口位於馬太鞍溪南岸兩間砂石場，懷疑失聯者可能被埋在附近河床。中央災害應變中心表示，消防署與花蓮縣消防局搜救隊等單位正往砂石場附近，持續挖掘尋找失聯民眾。本報資料照

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 失聯

