馬太鞍堰塞湖防災研討會今登場 劉世芳：持續監測、預警

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／內政部提供
內政部長劉世芳。圖／內政部提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部今天舉行閉門研討會。內政部長劉世芳指出，研討會聚焦科學監測、中央地方合作及社區防災教育等三項重點；她說，堰塞湖蓄水量目前已降為610萬噸，為原來量體的6.7%，政府持續處理監測、預警及備便方案，加強潛勢區域盤點與應變規劃。

內政部今於台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，邀集前內政部長兼召集人李鴻源、台大土木工程系教授游景雲主持的台大團隊，以及農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府與陽明交大、成功大學、中興大學等進行專業研討及運用科技防災研擬對策方案。

劉世芳表示，經樺加沙颱風與後續多日溢流，馬太鞍堰塞湖蓄水量目前已降為610萬噸，為原來量體的6.7%，但政府仍持續處理監測、預警及備便方案。針對其中潛在風險，本次研討會邀集專家學者針對「科學研究與監測技術」、「中央與地方合作機制」及「社區參與與防災教育」三大重點提供專業意見，持續推動跨域合作，提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。

劉世芳指出，馬太鞍堰塞湖因地震與豪雨及本身地質條件不穩定交互影響，這次研討會邀請水文、地震、水理與防災等領域專家，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型之風險分析，隨時檢視災害預警、通報及緊急應變的協調流程，同時強化居民撤離及收容安置機制，增強社區居民與政府各項應變能力。

劉世芳說明，透過研討會的交流成果，將有助於形塑更完整的堰塞湖防護策略，也相當感謝各部會、學術單位及各級政府，未來內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過演練、教育與公私協力，建構花蓮地區更堅實的防災韌性，為居民打造更安全的生活環境。

內政部29日於台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。圖／內政部提供
內政部29日於台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。圖／內政部提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 劉世芳

