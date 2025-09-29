花蓮光復災區大量淤泥待處理 再利用可這樣做

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，根據環境部預估，總淤泥量可能超過10萬噸。然而水庫淤泥有許多工程上的再利用，包含作為輕質骨材、預拌土壤材料、高強度土壤、肥料、陶瓷等加工材料使用，還能作為土壤改良與工程填料等。

根據林保署昨統計，堰塞湖溢流口壩頂已遭水流下切約102公尺，較昨日再下切3公尺，僅剩壩高約82公尺；湖水面積13.5公頃，較昨天15公頃再少1.5公頃；蓄水量約600萬立方公尺，比昨天減少75萬立方公尺，是原最高滿庫水量9100萬立方公尺的6.6%，目前日流量約40到80萬立方公尺，壩體仍有預期崩落。

環境部長彭啓明表示，災區淤泥部分已經清出超過1萬噸，但預估可能超過10萬噸，這些泥沙的土質良好，環境部會評估分類再利用的可能性，而不是單純去化，盡量讓災後復原兼顧永續利用，不會讓淤泥一直擺在那邊。

彭啓明指出，現在淤泥夾雜很多垃圾，需要專業的分類，經過分類的淤泥，去化方式包含回到環境或是建築再利用，現階段已經在跨部會協調如何解決，政府也已問台泥、建商等能否作為材料使用。

據經濟部水利署「水庫沉積物專區設置及處理作業要點」指出，水庫沉積物（淤泥等）處理項目包含作為輕質骨材、預拌土壤材料、淤泥混凝土、高強度土壤、磚、瓦、肥料、陶瓷、泥餅等加工材料使用；以及作為土壤改良、填料等。

另根據內政部建築研究所補助研究報告也指出，廢棄水庫淤泥為有用資源的骨材，可應用於輕質骨材混凝土，輕質混凝土具有質輕、可隔熱、耐火性強、耐震性佳且強度夠的優點。位於地震帶上的台灣地區，近年來高樓及大型公共工程遽增，且因屬於亞熱帶，能源節約需求日益迫切，輕質混凝土有其重要性與需求性。

