身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

花蓮搶災第7天，原計17死7失聯，搜救隊今早在加里洞附近尋獲第18具遺體，檢警相驗後確認身分是失聯多日的蔡姓男子，已通知家屬到案認屍。

據悉，救災人員今早在花蓮溪、加里洞附近尋獲一具遺體，因浸泡泥水多日，外觀難以辨識，現場人員上午10時許將遺體送往瑞穗生命園區，檢警相驗後根據指紋訊息確認死者為64歲蔡姓男子，已通知其家屬前往認屍。

截至目前光復洪災造成18人罹難，仍有6人失聯，包括佛祖街的黃姓砂石場老闆娘、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓男子，加上從收容所離開的李姓男子。

