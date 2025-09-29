快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

光復昨傳警報志工急逃難 花蓮縣府還原：便道施工導致誤傳

聯合報／ 記者王思慧戴永華林麗玉／花蓮即時報導
中央與花蓮縣府今天上午十點召開中央災害應變中心前進指揮說記者會，說明相關救災進度。圖／引用經濟部直播
中央與花蓮縣府今天上午十點召開中央災害應變中心前進指揮說記者會，說明相關救災進度。圖／引用經濟部直播

馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉災情慘重，因昨天再傳馬太鞍溪又溢流，導致許多志工、居民再陷恐慌，還有人往前衝快逃，氣氛相當緊張。縣府今說明昨天狀況，是便道施工改流導致有些水位上升，因有人923大淹水餘悸猶存，善意提醒「快逃、快逃、快上二樓」，才發生誤鳴，目前也都建有通報SOP。

所有志工陷入危險、推擠奔跑、小孩被沖散，更別說還有便當與義廚的問題。胡質疑：「花蓮縣政府你們要一次又一次的消耗全台灣人民對花蓮的愛嗎？」

對於後續的通報SOP，林保署表示，昨天上午就有跟花蓮警察局協調，未來只要有堰塞湖大洪水潰決，第一時間會通知花蓮縣府民防管制中心、鳳林分局長，接到訊息後，會馬上通知鳳林、長橋派出所、光復分駐所三處，分別發海嘯警報。

林保署表示，聲響昨天誤觸之後，再度與花蓮警局確認，也分別跟鳳林、長橋光復派出所分駐所長簡要說明，通話之後怎麼才能再觸及警報，提醒「災害視同作戰」，必須要更謹慎因應，

花蓮縣府行研處長陳建村還原昨天的狀況，他表示，他昨天是在早上11時54分收到這個訊息，當時他在慈濟一個1萬多人的訊息群組，當時看到一個訊息說「快逃、快逃、快上二樓」，之後就看到了「水來了」的影片。陳說，他看到這個訊息後，不到兩分鐘很快訊息就快速擴散，他當下就在花蓮縣府的前進指揮中心，跟經濟部水利署確認，非常快不到一分鐘，已經了解狀況是誤傳。

陳建村說，了解狀況後，發現昨天之所以會誤傳，是因為便道施工，必須將馬太鞍溪流水流改道才能施工，經過這樣的引水有人看到有些水位上升，因大家被9月23日的溢流大淹水嚇到了，，還有餘悸猶存的心理，所以善意互相提醒先逃二樓，但這樣的影片擴散出去之後，也許有人五分鐘看到，有人二十分鐘、半小時後看到，網路上也有人傳快逃，後來訊息擴散都有強調是謠言謠傳，志工在忙救災時，聽到這個訊息也都嚇到了拚命要逃。

陳建村說，他相信第一時間傳遞是善意提醒，不認為是傳謠言，感謝中央當已經說明，尤其中央對於堰塞湖的水量都有在監測中，應該要相信政府會在第一時間掌握正確訊息，但也許有人在11時54分之後繼續傳遞這個訊息，有人過兩個小時、三個小時後才看到，但他相信，第一時間這個訊息應該是出於善意。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮縣政府 光復鄉

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

「鏟子超人」湧入救災塞爆花蓮各車站 昨逾4萬人今估更多

花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

相關新聞

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

花蓮搶災第7天，原計17死7失聯，搜救隊今早在加里洞附近尋獲第18具遺體，檢警相驗後確認身分是失聯多日的蔡姓男子，已通知...

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部消防署今天舉行閉門研討會。與會的前內政部長李鴻源會前受訪表示，過去曾憂心「管湧現象」會...

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

花蓮災民及救災人員擔心堰塞湖溢流到馬太鞍溪的溪水，繼續灌入市區，根據中央災害應變中心公布最新消息，水利署昨天已經成功的把...

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷...

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確...

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約 600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。