光復昨傳警報志工急逃難 花蓮縣府還原：便道施工導致誤傳

馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉災情慘重，因昨天再傳馬太鞍溪又溢流，導致許多志工、居民再陷恐慌，還有人往前衝快逃，氣氛相當緊張。縣府今說明昨天狀況，是便道施工改流導致有些水位上升，因有人923大淹水餘悸猶存，善意提醒「快逃、快逃、快上二樓」，才發生誤鳴，目前也都建有通報SOP。

所有志工陷入危險、推擠奔跑、小孩被沖散，更別說還有便當與義廚的問題。胡質疑：「花蓮縣政府你們要一次又一次的消耗全台灣人民對花蓮的愛嗎？」

對於後續的通報SOP，林保署表示，昨天上午就有跟花蓮警察局協調，未來只要有堰塞湖大洪水潰決，第一時間會通知花蓮縣府民防管制中心、鳳林分局長，接到訊息後，會馬上通知鳳林、長橋派出所、光復分駐所三處，分別發海嘯警報。

林保署表示，聲響昨天誤觸之後，再度與花蓮警局確認，也分別跟鳳林、長橋光復派出所分駐所長簡要說明，通話之後怎麼才能再觸及警報，提醒「災害視同作戰」，必須要更謹慎因應，

花蓮縣府行研處長陳建村還原昨天的狀況，他表示，他昨天是在早上11時54分收到這個訊息，當時他在慈濟一個1萬多人的訊息群組，當時看到一個訊息說「快逃、快逃、快上二樓」，之後就看到了「水來了」的影片。陳說，他看到這個訊息後，不到兩分鐘很快訊息就快速擴散，他當下就在花蓮縣府的前進指揮中心，跟經濟部水利署確認，非常快不到一分鐘，已經了解狀況是誤傳。

陳建村說，了解狀況後，發現昨天之所以會誤傳，是因為便道施工，必須將馬太鞍溪流水流改道才能施工，經過這樣的引水有人看到有些水位上升，因大家被9月23日的溢流大淹水嚇到了，，還有餘悸猶存的心理，所以善意互相提醒先逃二樓，但這樣的影片擴散出去之後，也許有人五分鐘看到，有人二十分鐘、半小時後看到，網路上也有人傳快逃，後來訊息擴散都有強調是謠言謠傳，志工在忙救災時，聽到這個訊息也都嚇到了拚命要逃。

陳建村說，他相信第一時間傳遞是善意提醒，不認為是傳謠言，感謝中央當已經說明，尤其中央對於堰塞湖的水量都有在監測中，應該要相信政府會在第一時間掌握正確訊息，但也許有人在11時54分之後繼續傳遞這個訊息，有人過兩個小時、三個小時後才看到，但他相信，第一時間這個訊息應該是出於善意。

