寫作中堰塞湖洪水沖入 作家赫恪作品3萬本藏書泡湯

中央社／ 花蓮縣29日電
馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，洪水沖進家戶，作家赫恪住在重災區的敦厚路，水淹1層樓高，赫恪躲在2樓被救出，但他珍貴的作品和3萬本藏書全泡湯；對於少數被搶救出來的珍貴資料，赫恪難掩不捨之情。 中央社
馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，洪水沖進家戶，作家赫恪住在重災區的敦厚路，水淹1層樓高，赫恪躲在2樓被救出，但他珍貴的作品和3萬本藏書全泡湯；對於少數被搶救出來的珍貴資料，赫恪難掩不捨之情。 中央社

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉洪水沖進家中時，住重災區敦厚路的作家赫恪正在寫作，緊急躲2樓被救出；但他珍貴作品及3萬本藏書全泡湯，畢生心血化為烏有，仍樂觀當作是一次重生。

23日大水來的當下，獨居的赫恪還在用電腦打字、寫文章，聽到水聲感覺不對勁，打開家門看，滾滾洪水沖來，再到後門望去是光復國中棒球場，那水勢如萬馬奔騰過來，下秒鐘冰箱竟漂起來，他關上最後一扇門，轉身爬樓梯往2樓跑，此時水已淹到腰部。

腿腳不方便的赫恪告訴中央社記者，當他奮力爬上2樓時，水浪已追過來，追到樓梯中間旋轉梯，此時他不敢回頭看，因為會暈眩摔倒，當下就是一個泥人往樓上跑；緊急之下，第一時間他仍不忘記錄工作－拍攝，所以他拍的影像很快就傳播出去。

赫恪在2樓度過漫長的一夜，等到鄰居來搭救。

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，洪水沖進家戶，作家赫恪住在重災區的敦厚路，躲在2樓被救出，但他珍貴作品和3萬本藏書全泡湯。 中央社
馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，洪水沖進家戶，作家赫恪住在重災區的敦厚路，躲在2樓被救出，但他珍貴作品和3萬本藏書全泡湯。 中央社

屋主、清華大學台灣文學所教授劉柳書琴告訴記者，赫恪一直在寫「三部曲」，國藝會贊助了2部，第3部他覺得可以靠自己力量完成，就在這個時候，書寫工具－電腦、資料都泡湯了，雖然部分上傳雲端，但是他龐大拍攝的底片、紀錄片，還有針對花蓮的影片、老照片，從1980年代開始有系統留下來的東西都泡水了，十分可惜。

「我覺得赫恪是能拿花蓮文化貢獻獎的作家，他從90年代就深耕花蓮」，劉柳書琴說，赫恪自學成家，非常博學，常讓身為教授的自己覺得不如。

赫恪除了寫作、也是導演，劉柳書琴說，他在90年代推動帶著學生到自然、歷史現場的教育工作，也跟花東原住民剛興起的藝術表演者、雕刻家連結深厚；僅就赫恪文學領域，她的學生就寫了2本論文。

劉柳書琴說，「非常感謝赫恪，這些年把他田調經驗垂直傳給我，他帶我重新走訪他以前拍紀錄片及他寫作靈感的地方，他幫我銜接過去塵封的記憶，在他幫助下，也完成了母親出生地馬遠部落的歷史調查。」

赫恪大概1995年準備回花蓮定居時，在台北藏書就已經非常大量，他有計劃收集各種書，用文化體系去分類，有中國文學、日本文學、俄國文學、歐美文學、拉丁美洲文學等，文、史、哲、藝術，西畫、國畫、雕刻等，他的藏書像一所大學文學院的小圖書館。

一屋子的書，隨手拿出一本都可以上面看見赫恪的筆記，他沒有特別去掙錢，只有接案子維持最基本生活，大部分時間都在讀書與寫作，經濟來自女兒支持，有時是朋友幫助。

大半輩子作為書奴的赫恪，碰上這次堰塞湖潰流災難，3萬本藏書裹上泥漿化成垃圾，他說，感覺輕鬆也自由，書也看過了，也理解到電子書、數位時代的來臨，對自己來說當作是一次重生。

赫恪早期曾任職公共電視、廣電基金、華視等單位，擔任過電視節目企畫、編導等職務，從台北搬遷到花蓮光復鄉居住後，曾擔任嘎啷啷社區劇團策畫與編導，並出任大和文史工作室負責人；作品涵蓋影像、劇本、小說等，創作相當豐富。

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，洪水沖進家戶，作家赫恪住在重災區的敦厚路，水淹1層樓高，赫恪躲在2樓被救出；水退去後，滿是污泥，3萬本藏書全泡湯。 中央社
馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，洪水沖進家戶，作家赫恪住在重災區的敦厚路，水淹1層樓高，赫恪躲在2樓被救出；水退去後，滿是污泥，3萬本藏書全泡湯。 中央社

