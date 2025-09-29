快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前內政部長李鴻源。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
前內政部長李鴻源。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部消防署今天舉行閉門研討會。與會的前內政部長李鴻源會前受訪表示，過去曾憂心「管湧現象」會造成二次災情，但目前觀察到堰塞湖水量慢慢減少中，除非有颱風再來，應該沒有立即風險。內政部長劉世芳說，目前堰塞湖約有610萬噸的水和泥沙，密切關注下次颱風、地震是否引發相關效應

「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」上午登場，今天也是災後第6天。李鴻源透露，這場會議早在颱風前就已安排，原先要討論計算結果、堰塞湖處理，沒想到堰塞湖垮了，今天可能會討論後續處理與善後，屬技術性討論，不牽扯政治議題。他說，堰塞湖跨掉是因颱風所致，但颱風何時來難以預測，完全無法掌控。

針對壩體監測，李鴻源表示，主壩已經垮了，水從集水區進來後，仍會累積水量，當前除非颱風再來，不然累積水量就是600萬噸，並慢慢減少當中，這是比較好的signal（訊號），趕快讓災區善後、讓災民好好生活，「要注意，但也不要恐慌過度」。

李鴻源日前曾示警要提防「管湧現象」（指從堰塞湖積水從內壁向壁體侵蝕到洞穿，成為自然形成的洩流口）二次釀災，李鴻源今天表示，「管湧現象應該沒有了」，目前看來是朝好的方向，慢慢滲流當中，不太會有立即危險，這是好的現象。

劉世芳說，目前堰塞湖約有610萬噸的水和泥沙，下次颱風、地震或氣候變遷因素，是否引發相關效應，將請教專家學者意見，讓中央災害應變中心評估未來處理時有科學證據。

至於未來是否訂出堰塞湖處理SOP？劉世芳說，每個堰塞湖狀況不同，而堰塞湖主政機關是農業部，她是站在中央災害應變中心立場，也感謝李鴻源團隊，即時提供最好的應變基礎。

台大土木工程系教授游景雲也提到，現在比較擔心一般河川溢淹，光復堤防目前是沖回的狀況，部分河水會往市區，如何避免干擾救災、復舊工作，可能是比較需要注意的重點，會提出見解給政府部會參考，去做預警操作。

此外，針對未來再度發生嚴重潰堤，應該發細胞簡訊還是海嘯鈴，李鴻源舉洩洪為例，過去水利署有一套警報廣播機制，對堰塞湖經驗較少，到底誰發警報，恐怕都沒有弄清楚，他希望政府能把整個機制弄清楚。

身兼中央災害應變中心指揮官的內政部長劉世芳，今天上午出席「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。
身兼中央災害應變中心指揮官的內政部長劉世芳，今天上午出席「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 劉世芳 李鴻源

延伸閱讀

堰塞湖紅色警戒難解除 陳駿季指監測困難 回應李鴻源盼各界勿糾結名詞

李鴻源才剛感嘆完…中央、地方今又各吹各調 救災人員：何時能合作？

李鴻源稱「短時間疏散8千人」太難 縣府官員點頭嘆：不可能的任務

溢流口下切80公尺是「潰壩」 李鴻源：壩就是已經垮了、不見了

相關新聞

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部消防署今天舉行閉門研討會。與會的前內政部長李鴻源會前受訪表示，過去曾憂心「管湧現象」會...

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

花蓮災民及救災人員擔心堰塞湖溢流到馬太鞍溪的溪水，繼續灌入市區，根據中央災害應變中心公布最新消息，水利署昨天已經成功的把...

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷...

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確...

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約 600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持...

花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定

花蓮堰塞湖日前溢流潰堤造成嚴重死傷，下游民眾擔心剩下的湖水會不會沖下來？根據林業保育署最新監控，湖面水位標高1021公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。