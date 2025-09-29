馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部消防署今天舉行閉門研討會。與會的前內政部長李鴻源會前受訪表示，過去曾憂心「管湧現象」會造成二次災情，但目前觀察到堰塞湖水量慢慢減少中，除非有颱風再來，應該沒有立即風險。內政部長劉世芳說，目前堰塞湖約有610萬噸的水和泥沙，密切關注下次颱風、地震是否引發相關效應

「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」上午登場，今天也是災後第6天。李鴻源透露，這場會議早在颱風前就已安排，原先要討論計算結果、堰塞湖處理，沒想到堰塞湖垮了，今天可能會討論後續處理與善後，屬技術性討論，不牽扯政治議題。他說，堰塞湖跨掉是因颱風所致，但颱風何時來難以預測，完全無法掌控。

針對壩體監測，李鴻源表示，主壩已經垮了，水從集水區進來後，仍會累積水量，當前除非颱風再來，不然累積水量就是600萬噸，並慢慢減少當中，這是比較好的signal（訊號），趕快讓災區善後、讓災民好好生活，「要注意，但也不要恐慌過度」。

李鴻源日前曾示警要提防「管湧現象」（指從堰塞湖積水從內壁向壁體侵蝕到洞穿，成為自然形成的洩流口）二次釀災，李鴻源今天表示，「管湧現象應該沒有了」，目前看來是朝好的方向，慢慢滲流當中，不太會有立即危險，這是好的現象。

劉世芳說，目前堰塞湖約有610萬噸的水和泥沙，下次颱風、地震或氣候變遷因素，是否引發相關效應，將請教專家學者意見，讓中央災害應變中心評估未來處理時有科學證據。

至於未來是否訂出堰塞湖處理SOP？劉世芳說，每個堰塞湖狀況不同，而堰塞湖主政機關是農業部，她是站在中央災害應變中心立場，也感謝李鴻源團隊，即時提供最好的應變基礎。

台大土木工程系教授游景雲也提到，現在比較擔心一般河川溢淹，光復堤防目前是沖回的狀況，部分河水會往市區，如何避免干擾救災、復舊工作，可能是比較需要注意的重點，會提出見解給政府部會參考，去做預警操作。

此外，針對未來再度發生嚴重潰堤，應該發細胞簡訊還是海嘯鈴，李鴻源舉洩洪為例，過去水利署有一套警報廣播機制，對堰塞湖經驗較少，到底誰發警報，恐怕都沒有弄清楚，他希望政府能把整個機制弄清楚。 身兼中央災害應變中心指揮官的內政部長劉世芳，今天上午出席「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。

