樺加沙颱風全國釀18死7失聯107傷 花蓮鎖定搜索佛祖街

颱風樺加沙重創花蓮光復鄉地區，根據中央災害應變中心今天最新統計，全國災情共788件，釀18死、7失聯、107傷，花蓮縣今天搜索區域鎖定佛祖街36巷和46巷。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心上午進行第20次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、經濟部主任秘書莊銘池主持，會中也和花蓮前進協調所視訊了解當地災情最新狀況。

根據中央災害應變中心統計資料截至上午9時20分止，全國累計18人死亡，新增1死為上午在花蓮縣光復鄉加里洞花蓮溪河道旁尋獲遺體；並造成7人失聯、107人受傷。

另外，全國一般災情總計為788件，其中花蓮縣736件最多。

國家災害防救科技中心表示，針對光復鄉人流監控部分，昨天最多達到5萬1223人，今天降為2萬3357人。

農林漁牧組也提到，因應大量志工湧入光復鄉協助災害重建，前進協調所指揮官賴建信指示由農業部協助供應每日救災志工用膳便當，經協調由花蓮縣轄農會協助供應，交由國軍及東部聯合服務中心協助發放，執行期間自即日起至中秋節。

另外，今天無人機空拍馬太鞍溪堰塞湖後，湖水從溢流口持續沖刷，周圍崩塌坡面仍不穩定，且之前集水區降雨仍有水量匯入湖區，因此維持紅色警戒。

災情監控及搜索救援組表示，今天搜索規劃區域，包括佛祖街36巷8號（政旺砂石場），以及佛祖街46巷3號。

針對馬太鞍溪橋復原重建期程，交通工程組報告，短期搶災，著重涵管便道緊急通行，預計10月15日完成；中期復原，設置鋼便橋提升安全，明年1月底完成；長期為橋梁復建，預計單向橋梁明年底通車、全部橋梁於民國116年通車。

台鐵超人列車啟動方面，今天加開9班次、增停光復站14列次。且花蓮至台東新自強號開放站票，並簡化進站流程，光復站閘門全開且提供進站證明。

水電維生組也提到，馬太鞍溪洪水溢流部分，萬榮堤防因土砂堆積有溢淹狀況，現已完成清疏，並用太空包加高堤防；光復堤防堤尾、光復1號堤防已損毀，目前規劃建置臨時堤防搶修；光復1號、光復2號堤防也因損毀，目前同光復堤防規劃建置臨時堤防搶修。

收容安置組說，截至上午7時止，實際開設收容處所計花蓮縣光復鄉共開設6處、收容652人；原定大進國小及大全活動中心今天擬結束收容，經詢花蓮縣政府社會處考量，將持續開設。

國防部表示，今天光復鄉派遣兵力為2493人，以及24類、357項裝備，執行工作重點計道路清淤、物資搬運及人員搜救等任務。

針對昨天防空警報系統錯誤傳達一事，內政部警政署說明，經查為花蓮縣警察局輪值中央前進協調所員警，參與開會誤解指揮官裁示事項，立即通報相關派出所發布海嘯警報，花蓮縣警察局已發布新聞稿說明檢討。

另外，堰塞湖警報作業程序，提醒花蓮縣警察局應注意事項，包括應接收到農業部發放警報命令；回電查證警報命令正確性；依程序發放警報；循指揮系統報告警報發放情形。

環境部說，截至昨天止，累計動員環保清潔人力2722人 次、清潔車輛582車次，清除淤泥與垃圾合計1萬7847公噸。

莊銘池最後裁示，針對昨天誤發警報一事，應有多元方案確認執行，若發生錯誤也應及時更正；今天連假最後1天，預計將有大量志工返家潮，請相關單位針對交通疏導要有明確作為。

