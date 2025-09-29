花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定
花蓮堰塞湖日前溢流潰堤造成嚴重死傷，下游民眾擔心剩下的湖水會不會沖下來？根據林業保育署最新監控，湖面水位標高1021公尺，湖水面積13公頃，蓄水量610公噸，堰塞湖狀況與昨天差不多，湖體量體逐漸穩定。
林業保育署今早在災變中心說明，早上6時許觀測到7時50分，無人機完成堰塞湖的壩體觀測，初步觀測壩體與水流都沒有異狀，湖水仍從溢流口持續往外流，兩邊崩塌的坡度仍不穩定，如果集水區降雨的話，仍會有水量持續匯入湖區，「目前仍維持紅色警戒」。
不過「湖體量體漸漸穩定」，洪災前該湖水位大約1139公尺、湖面積140公頃、蓄水量9100萬噸。林業署花蓮分署表示，目前最新統計水位標高剩下1021公尺（下降118公尺）、湖水面積剩13公頃、蓄水量610萬噸，是原最高滿庫水量9100萬噸的6.6%。
有鑑於壩體下切目前還不穩定，仍有可能崩落，若遇到極端豪雨，壩體北面和東面可能再度崩塌，並形成新的堰塞湖，在綜合考量下維持紅色警戒。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言