花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定

花蓮堰塞湖日前溢流潰堤造成嚴重死傷，下游民眾擔心剩下的湖水會不會沖下來？根據林業保育署最新監控，湖面水位標高1021公尺，湖水面積13公頃，蓄水量610公噸，堰塞湖狀況與昨天差不多，湖體量體逐漸穩定。

林業保育署今早在災變中心說明，早上6時許觀測到7時50分，無人機完成堰塞湖的壩體觀測，初步觀測壩體與水流都沒有異狀，湖水仍從溢流口持續往外流，兩邊崩塌的坡度仍不穩定，如果集水區降雨的話，仍會有水量持續匯入湖區，「目前仍維持紅色警戒」。

不過「湖體量體漸漸穩定」，洪災前該湖水位大約1139公尺、湖面積140公頃、蓄水量9100萬噸。林業署花蓮分署表示，目前最新統計水位標高剩下1021公尺（下降118公尺）、湖水面積剩13公頃、蓄水量610萬噸，是原最高滿庫水量9100萬噸的6.6%。

有鑑於壩體下切目前還不穩定，仍有可能崩落，若遇到極端豪雨，壩體北面和東面可能再度崩塌，並形成新的堰塞湖，在綜合考量下維持紅色警戒。

