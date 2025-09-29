聽新聞
好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽
花蓮災民及救災人員擔心堰塞湖溢流到馬太鞍溪的溪水，繼續灌入市區，根據中央災害應變中心公布最新消息，水利署昨天已經成功的把馬太鞍溪原本流入市區的水，導引到深水槽，水流成功改道，可以提升救災效率，同時預計在兩周內完成第一道土堤的防線建置。
堰塞湖溢流潰堤後，大量泥沙沖向馬太鞍溪旁二家砂石場堤防出現嚴重破口，溪水直衝光復鄉造成嚴重死傷，目前即便搶救人員及志工投入救災，仍擔心會有溢流，造成溪水持續灌入。中央日前要求立即針對堤防加固，明年汛期前完成永久性堤防。
根據水利署長林元鵬今天在中央災變中心說明，水利署在昨天持續努力下，上午10時已經把馬太鞍溪原本流入市區的水，導引到深水槽，「水已經成功改道了」。
他說，既然水已經改道成功，可以提升市區救災效率，他們即刻進行第一道防線土堤的堆置，總共動員150機抬具及200名投入現場，以兩周內完成第一道土堤的構置目標。
