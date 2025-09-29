快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗良十四世慰問台灣風災為受災民眾禱告 外交部致謝

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
教宗良14世。（歐新社）
教宗良14世。（歐新社）

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）28日上午主持禧年彌撒時，特別為包括台灣在內，受樺加沙颱風侵襲的國家中不幸遇難、失蹤、流離失所者以及救災人員祈禱。外交部林佳龍今天代表賴清德總統由衷感謝。

外交部表示，教宗良十四世繼今年7月公開慰問台灣的丹娜絲颱風災情並指示教廷愛德服務部援贈我受災人民後，再度公開慰問台灣颱風災情，充分展現台梵深厚情誼。

外交部指出，林佳龍代表賴清德總統由衷感謝教宗實踐天主普愛眾人之心，對台灣風災表達關心並為受災民眾禱告，外交部未來將持續與教廷共同推動人道援助及愛德服務工作，致力促進全人類普世價值的實踐。

教宗 良十四世 樺加沙颱風 外交部 林佳龍

延伸閱讀

台灣援烏克蘭助弱勢重建童年 與基輔簽合作備忘錄

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

相關新聞

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部消防署今天舉行閉門研討會。與會的前內政部長李鴻源會前受訪表示，過去曾憂心「管湧現象」會...

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

花蓮災民及救災人員擔心堰塞湖溢流到馬太鞍溪的溪水，繼續灌入市區，根據中央災害應變中心公布最新消息，水利署昨天已經成功的把...

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷...

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確...

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約 600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持...

花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定

花蓮堰塞湖日前溢流潰堤造成嚴重死傷，下游民眾擔心剩下的湖水會不會沖下來？根據林業保育署最新監控，湖面水位標高1021公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。