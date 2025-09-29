立院預算中心：土石流頻發 113年度34件近5年新高

強烈颱風樺加沙上周過境，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，引發各界關注。立法院預算中心示警，面對極端氣候土石流發生頻仍，經統計近5年度重大土砂災例，其中113年度（2024年）高達34件為最高，而我國目前擁有1745條土石流潛勢溪流，土石流預警系統精度與準確度仍有待提升。

根據立法院預算中心「115年度中央政府總預算整體評估」報告，面對極端氣候土石流發生頻仍，部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超過5年、特定水土保持區近年廢止件數增加，應該陸續加強「整體性治山防災計畫」執行成效，促進山坡地合理利用，保障居民生命及財產安全。

預算中心指出，農業部農村發展及水土保持署自98年度分期辦理「整體性治山防災計畫」，115年度預算案編列第五期計畫54億7900萬元，針對分布在17縣市的1745條土石流潛勢溪流辦理土石流防災與監測，其中113年度發生土石流25件，相較110年度2件及112年9件大幅增加。

根據農村水保署統計，近5年度重大土砂災例，113年度高達34件，相較109年度3件增加31件，數字為近5年最高，其中主要為土石流25件（占比73.53%），顯見我國面對極端氣候，發生情形也愈來愈頻繁。

預算中心說明，水土保持法第18條規定，特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應該通盤檢討1次，然而其中68件第1次通盤檢討日期距離核定日期超過5年，另外還有53件第2次通盤檢討距離第1次超過5年，相關單位應該督導各管理機關檢討提報與核定時程，以發揮保護特定水土保持區內水土資源的目標。

預算中心也說，截至民國114年7月底為止，特定水土保持區共計100件，面積2萬484.06公頃，其中47件已廢止、3件部分廢止，還有1件尚未提出長期水土保持計畫，扣除已廢止件數的面積，現有公告面積1萬3374.27公頃，民國110至113年廢止件數合計36件，廢止面積4685.5公頃，占比已公告面積2萬484.06公頃的22.87%。

預算中心建議，由於氣候變遷帶來極端降雨，導致土石流或大規模崩塌可能性提高，近年廢止特定水土保持區件數及面積增加，應該審慎評估特定水土保持區廢止程序，避免發生土砂災害危害人民安全或導致重大財損。

預算中心指出，農村水保署訂定土石流防災疏散避難作業規定，針對全國1745條土石流潛勢溪流制定警戒基準值，目前主要採用氣象署發布的降雨強度及累積雨量作為評估指標，113年度計有0403地震、凱米、山陀兒及康芮颱風等二次災害及高風險區32處。

預算中心建議，由於降雨因子並非發生土石流唯一因素，應該審慎調查各地方土石流發生原因，持續檢討研議加入適當土石流觀測資料與評估因子，例如地質與地形特性等可行性，提高土石流預警系統精度與準確度。

另外，農村水保署迄建置23座固定式土砂觀測站，包括土石流觀測站22站及崩塌觀測站1站，預算中心也對此提出看法，鑑於觀測到土石流事件後應變時間仍短，事前防災預警功能尚待研謀精進，以利及早發布相關警戒預先做防災準備、維護國土安全。

