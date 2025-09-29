快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

立院預算中心：土石流頻發 113年度34件近5年新高

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
花蓮縣光復鄉災情慘重，當地一間經營75年的書局慘遭土石流損毀，老闆娘黃太太表示損失粗估上百萬。記者葉信菉／攝影
花蓮縣光復鄉災情慘重，當地一間經營75年的書局慘遭土石流損毀，老闆娘黃太太表示損失粗估上百萬。記者葉信菉／攝影

強烈颱風樺加沙上周過境，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，引發各界關注。立法院預算中心示警，面對極端氣候土石流發生頻仍，經統計近5年度重大土砂災例，其中113年度（2024年）高達34件為最高，而我國目前擁有1745條土石流潛勢溪流，土石流預警系統精度與準確度仍有待提升。

根據立法院預算中心「115年度中央政府總預算整體評估」報告，面對極端氣候土石流發生頻仍，部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超過5年、特定水土保持區近年廢止件數增加，應該陸續加強「整體性治山防災計畫」執行成效，促進山坡地合理利用，保障居民生命及財產安全。

預算中心指出，農業部農村發展及水土保持署自98年度分期辦理「整體性治山防災計畫」，115年度預算案編列第五期計畫54億7900萬元，針對分布在17縣市的1745條土石流潛勢溪流辦理土石流防災與監測，其中113年度發生土石流25件，相較110年度2件及112年9件大幅增加。

根據農村水保署統計，近5年度重大土砂災例，113年度高達34件，相較109年度3件增加31件，數字為近5年最高，其中主要為土石流25件（占比73.53%），顯見我國面對極端氣候，發生情形也愈來愈頻繁。

預算中心說明，水土保持法第18條規定，特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應該通盤檢討1次，然而其中68件第1次通盤檢討日期距離核定日期超過5年，另外還有53件第2次通盤檢討距離第1次超過5年，相關單位應該督導各管理機關檢討提報與核定時程，以發揮保護特定水土保持區內水土資源的目標。

預算中心也說，截至民國114年7月底為止，特定水土保持區共計100件，面積2萬484.06公頃，其中47件已廢止、3件部分廢止，還有1件尚未提出長期水土保持計畫，扣除已廢止件數的面積，現有公告面積1萬3374.27公頃，民國110至113年廢止件數合計36件，廢止面積4685.5公頃，占比已公告面積2萬484.06公頃的22.87%。

預算中心建議，由於氣候變遷帶來極端降雨，導致土石流或大規模崩塌可能性提高，近年廢止特定水土保持區件數及面積增加，應該審慎評估特定水土保持區廢止程序，避免發生土砂災害危害人民安全或導致重大財損。

預算中心指出，農村水保署訂定土石流防災疏散避難作業規定，針對全國1745條土石流潛勢溪流制定警戒基準值，目前主要採用氣象署發布的降雨強度及累積雨量作為評估指標，113年度計有0403地震、凱米、山陀兒及康芮颱風等二次災害及高風險區32處。

預算中心建議，由於降雨因子並非發生土石流唯一因素，應該審慎調查各地方土石流發生原因，持續檢討研議加入適當土石流觀測資料與評估因子，例如地質與地形特性等可行性，提高土石流預警系統精度與準確度。

另外，農村水保署迄建置23座固定式土砂觀測站，包括土石流觀測站22站及崩塌觀測站1站，預算中心也對此提出看法，鑑於觀測到土石流事件後應變時間仍短，事前防災預警功能尚待研謀精進，以利及早發布相關警戒預先做防災準備、維護國土安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 土石流 極端氣候

延伸閱讀

台南師生增能 水上求生因應極端氣候的風險社會

整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險、如何因應

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

家鄉險遭土石流滅村 蔣玉傑哀嚎：我的家去哪裡了？

相關新聞

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，內政部消防署今天舉行閉門研討會。與會的前內政部長李鴻源會前受訪表示，過去曾憂心「管湧現象」會...

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

花蓮災民及救災人員擔心堰塞湖溢流到馬太鞍溪的溪水，繼續灌入市區，根據中央災害應變中心公布最新消息，水利署昨天已經成功的把...

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷...

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確...

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約 600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持...

花蓮堰塞湖最新監控…湖水剩「6.6%」610萬噸 湖體量體逐漸穩定

花蓮堰塞湖日前溢流潰堤造成嚴重死傷，下游民眾擔心剩下的湖水會不會沖下來？根據林業保育署最新監控，湖面水位標高1021公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。