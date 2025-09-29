快訊

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市消防局搜救人員在泥堆中積極尋找失聯者。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局搜救人員在泥堆中積極尋找失聯者。記者黃子騰／翻攝

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷。中央災害應變中心指出，若堰塞湖集水區有明顯降雨、河道水位異常及發生地震，將以防空警報系統，比照海嘯警報發布程序發布堰塞湖警報。

中央災害應變中心今天上午舉行堰塞湖專案第20次工作會報，截至上午8時堰塞湖洪災已釀成18死7失聯107傷，較昨天增加1死，是否為失聯7人之中1人仍待釐清身分。

農業部指出經無人機空拍初判，目前堰塞湖壩頂高度為82公尺（溢流後已下切118公尺深），湖區面積13公頃，蓄水量為610萬噸，約為原來量體的6.7%。因周圍崩塌坡面不穩定，且集水區仍有水量匯入，現況仍維持紅色警戒，並持續評估裝設水位計事宜，同時確認殘餘壩體安全、溢流水量及河道土砂等綜合條件，評估安全無虞後，始得降級或解除警戒。

中央災害應變中心表示，在下游河道清疏尚未完成前，考量光復鄉淹水風險較高，若集水區有明顯降雨、河道水位異常及發生地震時，將運用防空警報系統比照海嘯警報程序發布堰塞湖警報。

光復洪災第七天，家戶中汙泥多已清出，道路上堆置大量廢棄物。記者陳敬丰／攝影
光復洪災第七天，家戶中汙泥多已清出，道路上堆置大量廢棄物。記者陳敬丰／攝影

