教宗良十四世為台灣祈禱 外交部：展現台梵深厚情誼
颱風樺加沙重創花蓮，外交部今天表示，教宗良十四世昨天主持彌撒特別為受災戶祈禱，充分展現台梵深厚情誼。外交部未來將持續與教廷共同推動人道援助及愛德服務工作，致力促進全人類普世價值的實踐。
外交部上午發布新聞稿表示，教宗良十四世（PopeLeo XIV）昨天上午主持禧年彌撒時，特別為包括台灣在內，受樺加沙颱風侵襲的國家中不幸遇難、失蹤、流離失所者以及救災人員祈禱。
外交部指出，教宗良十四世繼今年7月公開慰問台灣的丹娜絲颱風災情，並指示教廷愛德服務部援贈台灣受災民眾後，再度公開慰問台灣颱風災情，充分展現台梵深厚情誼。
外交部提到，部長林佳龍代表總統賴清德由衷感謝教宗良十四世實踐天主普愛眾人之心，對台灣風災表達關心並為受災民眾禱告，外交部未來將持續與教廷共同推動人道援助及愛德服務工作，致力促進全人類普世價值的實踐。
