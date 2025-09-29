快訊

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

從光復節到狗仔風暴 民進黨連環打法曝2026選戰焦慮

軍火商採購佣金實情揭露 退役高階將領充當顧問

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
光復鄉市區的街道上堆滿淤泥與廢棄物。圖／聯合報系資料照片
光復鄉市區的街道上堆滿淤泥與廢棄物。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。環境部彭啓明表示，環管署透過無人機畫面初步估算，淤泥預估可能超過10萬噸，裡頭混雜各種廢棄物與掩埋物，清理難度很高，需要專業處理，自己看了心裡相當沉重。

彭啓明指出，自己去花蓮實地勘災，看到光復垃圾掩埋場被淹後沖刷出來的垃圾與淤泥分布在北富村附近道路、民宅、農田中，心裡非常沉重，現在會加速進入環境復原的階段，協同花蓮縣政府與環保局共同處理，務必要讓受災民眾早日恢復正常生活。

目前垃圾已先集中清運到暫置場，暫置地點設在台糖場地，環境部也積極協調更大的場地，準備來暫置產生的淤泥，目前垃圾已清出超過2000噸，後續還會持續增加，淤泥部分則已經清出超過1萬噸，預估可能超過10萬噸。

彭啓明說，這些泥沙的土質良好，環境部會評估分類再利用的可能性，而不是單純去化，盡量讓災後復原兼顧永續利用。

彭啓明表示，自己也特別關心北富村受到光復掩埋場淹沒與沖刷的影響，當地農民承受很大衝擊，這次農田受損，也已與農業部陳部長討論，希望加速農損認定，讓農民能及早獲得補償與協助，盡快恢復耕作，不分責任歸屬，共同承擔解決。

彭啓明提醒，白天高溫下粉塵會增加，建議配戴口罩保護健康，也立即交代清潔消毒擺第一優先，務必盡快降低風險。另昨也遇到花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁，有獲邀請到指揮所商議，席間對於交通流暢度、垃圾與淤泥清運的方式、北富村受垃圾影響的農地、堵塞的化糞池解法等議題交換意見，會持續集結同島一命力量做縣府環保的後盾，為民眾恢復日常生活而努力。

堰塞湖 馬太鞍溪 彭啓明 環境部 光復鄉

延伸閱讀

民眾今抗議名間焚化爐環評 彭啓明：地方都要有處理垃圾的能力

影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項

影／環保心舞臺盼喚起環保心 彭啓明：破壞環境就是一種罪

營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷...

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確...

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約 600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持...

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。環境部長彭啓明表示，環管署透過無人機畫面初步估算，淤泥預估可能超過10萬噸，...

影／光復鄉災情慘重 清出垃圾堆積如山

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，滾滾泥水向下傾流，不僅導致橋樑被沖毀，更造成下游市區發生淹水情形，造成當地慘重的...

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創 光復鄉休閒農業產損逾5千萬

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，除人命傷亡、農業損失慘重，縣府初估已逾新台幣3.3億，休閒農業產業損失逾5000萬，對以農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。