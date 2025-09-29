光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。環境部長彭啓明表示，環管署透過無人機畫面初步估算，淤泥預估可能超過10萬噸，裡頭混雜各種廢棄物與掩埋物，清理難度很高，需要專業處理，自己看了心裡相當沉重。

彭啓明指出，自己去花蓮實地勘災，看到光復垃圾掩埋場被淹後沖刷出來的垃圾與淤泥分布在北富村附近道路、民宅、農田中，心裡非常沉重，現在會加速進入環境復原的階段，協同花蓮縣政府與環保局共同處理，務必要讓受災民眾早日恢復正常生活。

目前垃圾已先集中清運到暫置場，暫置地點設在台糖場地，環境部也積極協調更大的場地，準備來暫置產生的淤泥，目前垃圾已清出超過2000噸，後續還會持續增加，淤泥部分則已經清出超過1萬噸，預估可能超過10萬噸。

彭啓明說，這些泥沙的土質良好，環境部會評估分類再利用的可能性，而不是單純去化，盡量讓災後復原兼顧永續利用。

彭啓明表示，自己也特別關心北富村受到光復掩埋場淹沒與沖刷的影響，當地農民承受很大衝擊，這次農田受損，也已與農業部陳部長討論，希望加速農損認定，讓農民能及早獲得補償與協助，盡快恢復耕作，不分責任歸屬，共同承擔解決。

彭啓明提醒，白天高溫下粉塵會增加，建議配戴口罩保護健康，也立即交代清潔消毒擺第一優先，務必盡快降低風險。另昨也遇到花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁，有獲邀請到指揮所商議，席間對於交通流暢度、垃圾與淤泥清運的方式、北富村受垃圾影響的農地、堵塞的化糞池解法等議題交換意見，會持續集結同島一命力量做縣府環保的後盾，為民眾恢復日常生活而努力。

