影／光復鄉災情慘重 清出垃圾堆積如山

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，滾滾泥水向下傾流，不僅導致橋樑被沖毀，更造成下游市區發生淹水情形，造成當地慘重的災情，許多志工利用連假到當地支援，連日的清掃工作也清出了大量的垃圾，花蓮糖廠附近暫時的垃圾堆置場也聚集大量的淤泥與垃圾，未來清理的量能備受考驗。 花蓮光復鄉災情慘重，清運堆置的垃圾量相當可觀。記者葉信菉／攝影

