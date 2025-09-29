快訊

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

從光復節到狗仔風暴 民進黨連環打法曝2026選戰焦慮

軍火商採購佣金實情揭露 退役高階將領充當顧問

聽新聞
0:00 / 0:00

影／光復鄉災情慘重 清出垃圾堆積如山

攝影中心／ 記者葉信菉／花蓮即時報導
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，滾滾泥水向下傾流，不僅導致橋樑被沖毀，更造成下游市區發生淹水情形，造成當地慘重的災情，許多志工利用連假到當地支援，連日的清掃工作也清出了大量的垃圾。圖／讀者提供
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，滾滾泥水向下傾流，不僅導致橋樑被沖毀，更造成下游市區發生淹水情形，造成當地慘重的災情，許多志工利用連假到當地支援，連日的清掃工作也清出了大量的垃圾。圖／讀者提供

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，滾滾泥水向下傾流，不僅導致橋樑被沖毀，更造成下游市區發生淹水情形，造成當地慘重的災情，許多志工利用連假到當地支援，連日的清掃工作也清出了大量的垃圾，花蓮糖廠附近暫時的垃圾堆置場也聚集大量的淤泥與垃圾，未來清理的量能備受考驗。

花蓮光復鄉災情慘重，清運堆置的垃圾量相當可觀。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉災情慘重，清運堆置的垃圾量相當可觀。記者葉信菉／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

邵庭到花蓮光復鄉當「鏟子超人」 提醒這3樣必備物品

協助志工赴花蓮光復鄉救災 台鐵29日加開9列車

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創 光復鄉休閒農業產損逾5千萬

光復鄉被人車塞爆！義煮團赴災區遭警攔 花蓮縣府：滾動調整交管

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖洪災增至18死 若出現3情形將比照海嘯發布警報

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，今天上午光復鄉加里洞花蓮溪河道旁再尋獲1具罹難者遺體，總計已釀成18死7失聯107傷...

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確...

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約 600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持...

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。環境部長彭啓明表示，環管署透過無人機畫面初步估算，淤泥預估可能超過10萬噸，...

影／光復鄉災情慘重 清出垃圾堆積如山

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，滾滾泥水向下傾流，不僅導致橋樑被沖毀，更造成下游市區發生淹水情形，造成當地慘重的...

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創 光復鄉休閒農業產損逾5千萬

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，除人命傷亡、農業損失慘重，縣府初估已逾新台幣3.3億，休閒農業產業損失逾5000萬，對以農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。