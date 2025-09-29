快訊

獨／仍有7人失聯！花蓮找到第18具遺體 身分未明急送檢警相驗

聯合報／ 記者王思慧李隆揆李承穎／花蓮即時報導
花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確認對比身分。記者李隆揆／攝影
花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確認對比身分。記者李隆揆／攝影

花蓮光復鄉遭洪水重創，已17人死亡、7人失聯，今天上午傳出在加里洞找到一具男性遺體，救災人員緊急送往瑞穗生命園區相驗，確認對比身分。有檢警嘆，隨著時間推移，遺體浸泡在水裡腫脹程度嚴重，第18具遺體恐怕也是如此，即便親人都不見得能辨識到遺體身分，需仰賴DNA或指紋辨識。

目前7名失聯者包括佛祖街的黃姓砂石場老闆娘、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓男子、環保園區堤防蔡姓男子，加上從收容所離開的李姓男子。

若從佛祖街算到找到遺體的加里洞，直線距離約有10公里，雖然沒有之前在米棧發現的遺體遠，不過可能遭泥砂埋住，經過7天後終於被發現。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉

