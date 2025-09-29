影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

根據28日的最新監測數據，堰塞湖的蓄水量已降至約600萬噸，是原來量體的6.6%，但由於堰塞湖狀況仍然不穩定，依舊維持紅色警戒。警政署與農業部運用防空警報系統，若有明顯降雨、河道水位異常及地震等狀況，將比照海嘯警報發布堰塞湖警報，「鳴5秒、停5秒，反覆9遍」，總共85秒，提醒民眾盡速撤離。然而，該怎麼透過監測系統提前預警？聯合報團隊前進至馬太鞍溪北岸，獨家採訪在此架設微地動訊號測站的陽明交大的趙韋安團隊，藉此了解上游的馬太鞍溪堰塞湖溢流時，監測的訊號與崩塌、洪峰的相對關係，這些數據是否能給後續的災害預警與應變決策，持續帶來警示？

架在馬太鞍溪橋上游約三公里的測站面積不大，趙韋安團隊往下挖一公尺左右，埋入訊號計。趙韋安解釋，微地動訊號靠著震動強弱，來理解附近的山脈與河川行為，他們除了在這邊設置之後，也往中游-光復林道16公里，同時也有一個團隊測站，藉此能夠從各地訊號，即時監測馬太鞍溪的流量。

在這場馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中，多重監測系統的數據比對，成功描繪出堰塞湖溢流事件的完整時間軸。

趙韋安解釋，成大團隊在最上游的湖面設置了水位計，在9月23日下午兩點二十分，就監測到水位開始洩降，當時就是第一波警戒訊號。然而根據微地動站的訊號回傳，下午兩點五十四分也劇烈跳動，到了三點十二分，系統內看到洪峰正經過這個北岸測站。能夠比對訊號正確的原因在於，下午三點二十分時，馬太鞍溪橋的水位計訊號中斷，因為橋也被沖毀，趙韋安表示，這些多重的監測工具，等於同步觀測溢流的水況，「在監測上，這應該算是一個蠻成功的案例」。趙韋安說，希望未來能讓決策單位更容易地去針對災害進行預警。

然而，危機並未解除。雖然堰塞湖的蓄水量和面積都在持續縮減，但堰塞湖的「缺口」卻仍在持續下切。趙韋安的團隊擔憂，上游持續的土石沖刷已導致下游河床抬高，通洪斷面嚴重縮小。「現在的河道相對容易被堵塞，」他警告，未來的雨勢不再需要如以往般巨大。他指出，以這次颱風為例，累積雨量僅500毫米就有能力讓壩體溢頂。趙韋安表示「只要再有很簡單的崩塌，規模不用太大，它就有可能產生二次堰塞湖。」

趙韋安強調，未來會持續利用微地動技術，一方面即時監測上游崩塌活動的持續性，另一方面利用下游站點追蹤潰決洪水的流動與速度，為撤離警報提供精確的時間判斷。在湖面水位計短期內難以重建的情況下，這套「聽」見山河變化的微地動監測系統，將是成為評估與預警後續潰決風險的重要工具。

商品推薦