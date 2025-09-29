馬太鞍溪堰塞湖洪災重創 光復鄉休閒農業產損逾5千萬

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，除人命傷亡、農業損失慘重，縣府初估已逾新台幣3.3億，休閒農業產業損失逾5000萬，對以農業為主要支柱的光復鄉而言，產業衝擊相當大。

光復鄉也是花蓮中區重要樞紐，境內擁有馬太鞍溼地、大農大富、觀光糖廠等知名景點。馬太鞍休閒農業區理事長朱湘榕表示，由於連接南北的主要聯通道路中斷，至10月底的散客與團客訂單已全數取消，營運重啟時程難以估計；而0403地震及連續天災已重創地方產業，原本逐步復甦的希望再度歸零，業者既無助又無奈。

朱湘榕說，這次休閒農業區受影響範圍主要集中在大華村部分農田，其他區域仍具備接待能力，光復鄉往南交通也是暢通的，遊客其實仍能前來體驗；但外界誤以為馬太鞍溼地等主要景點也遭嚴重破壞，導致旅遊信心受挫，不少民眾不敢預約，加劇產業困境。

她也提醒，目前仍處救災期間，進入相關區域的民眾與志工應特別注意安全。

縣長徐榛蔚表示，縣府已於第一時間啟動勘災，並持續整合各方資源，全力協助地方復原。她呼籲中央投入更大支持，從災後重建、產業振興到長期安全治理，共同守護花蓮農業基礎與產業命脈，讓受災民眾早日恢復生活，地方經濟重新展現活力。

