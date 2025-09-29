震災戶伸援手 醫師就地開刀

花蓮縣光復鄉搜救行動持續中，重災區佛祖街有來自各縣市搜救人員投入，花蓮縣新秀義消有兩名太魯閣族隊員是去年四○三地震受災戶，此次光復災情慘重，他們一心想著「花蓮人要幫花蓮人。」還有醫護團隊看受災戶受傷嚴重，現場直接開刀清創。

「我當時在一個明隧道，差五秒就被死神帶走」，新秀義消第三班小隊長江小勇是去年四○三地震受災戶，也是太魯閣族，他家在四○三地震後待拆，目前拿政府補助在外租房。此次看到原住民同胞阿美族人有難，二話不說挺身幫忙，他認為互助的心可貴，「下次我有難，大家也會來幫助」。

同樣是太魯閣族、四○三地震受災戶的新秀分隊義消白聖新說，眼見光復災情慘重，展現同理心伸援手，「都是同鄉就該來幫忙，花蓮人要幫花蓮人。」

白聖新和其他義消在佛祖街開挖民宅找尋失蹤者，他直呼「救災任務比四○三地震還要難」，泥巴很黏，沒用挖土機等器具效果有限，挖很久還沒挖到平房底部，人還會被卡住，得要隊友幫忙拉上來。

孫先生一家五口都到花蓮支援，昨協助清理到天色昏暗，他說，希望盡可能留久一點，雖然明白一家人即使留到天亮也不可能清完所有汙泥，「假如哪天我的家也遇到這種事，我一定希望有人可以陪我久一些」。

高雄市消防局的搜救隊成員持續搜索生還者，昨天一名五十七歲男性受災戶求救「我右小腿受傷了」，隨隊的醫護組發現他傷口有感染跡象、嚴重潰爛，伴隨腐肉及局部組織壞死，恐有併發蜂窩性組織炎風險，醫師郭良維及護理師陳璿仁、張品元立頂著高溫，立即比照戰場救護，直接開刀清創，成功移除壞死組織，以抗生素投藥治療。

