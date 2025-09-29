聽新聞
花蓮洪災納丹娜絲條例補助 朝野還將提樺加沙條例

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
花蓮光復洪災市區空拍畫面。記者季相儒／攝影
花蓮光復洪災市區空拍畫面。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」延續補助，也有預備金能因應，近日將公告花蓮全區為災區；不過，民進黨立委許智傑已提出「樺加沙颱風災後復原重建特別條例草案」，國民黨立院黨團也擬提「樺加沙暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。

受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，光復鄉災情尤為慘重，已釀十七死、七失聯、近百人受傷，各界關注重建復原經費。卓揆前天在臉書說明，此次災害將依特別條例延續補助，光復鄉涵括在內。

上周二馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉災情嚴重時，國民黨立院黨團總召傅崐萁特別提到，早在八月十三日立法院朝野協商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」時，他代表國民黨團就提出附帶決議，要求將花蓮堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案。

據了解，由於馬太鞍溪堰塞湖是在七月薇帕颱風期間形成，為丹娜絲特別條例適用期間，當時行政院便在特別預算已編列一點二億元處理預算；由於立院通過的附帶決議也有要求處理堰塞湖，行政院工程會九月上旬已發公文，將花蓮全區納入災區適用範圍，待政院公告後再依條例予以補助。

立法院八月三讀通過的「丹娜絲特別預算」規模為六百億元，據指出，若經費不足，亦有預備金能使用。

既然卓榮泰將公告花蓮全區為災區，並依「丹娜絲特別條例」延續補助，外界質疑是否還有另定特別條例的必要？不過，許智傑昨重申，將提出一百億元「樺加沙特別條例草案」，幫助受災鄉親獲得及時協助與妥善照顧，協助盡快恢復生活秩序。

國民黨團書記長羅智強也說，將以最快速度草擬「樺加沙暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，並尊重花蓮縣政府重建需求。他也呼籲行政院成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導跨部會重建進度。

民眾黨團副總召張啓楷指出，適用丹娜絲條例或另提樺加沙條例都可以討論，端看緊急支援等金額是否足夠，「重點就是跟時間賽跑，救災第一，人跟物資多進去幫忙」。

