農糧署29日起光復鄉3定點 午晚發便當給災民志工

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，為讓第一線救災人員與志工們，有足夠體力投入復原工作，農糧署29日起，每天準備便當送到指揮中心，再由國軍和志工協助緊急分送，於每天約中午12時30分、晚間6時左右定點發放。

經濟部今天晚間在臉書發布圖卡表示，每天定點發放地點，光復國中（大馬村）、花蓮縣光復鄉大馬村林森路200號；光復商工（大同村）、花蓮縣光復鄉大同村林森路100號；村長王梓安（大馬村）花蓮縣光復鄉大馬村武昌街173號。

此外，光復車站出口也會發放口糧，讓需要的志工隨時補充能量，希望讓所有投入救災的人有足夠的能量，一起加速復原花蓮。

