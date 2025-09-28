快訊

受潰堤影響…花蓮縣府宣布 光復鄉明天停班停課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復慘重災情，民眾持續打掃家裡，並將垃圾搬運至大街上。記者葉信菉／攝影
23日堰塞湖溢流洪災後，花蓮縣光復鄉災情慘重，持續停班停課，花蓮縣政府晚間宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，光復鄉明天（29日）停止上班、停止上課。

