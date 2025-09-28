花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯警報連9響

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，目前情況仍是維持紅色警戒。行政院發言人李慧芝今（28）日表示，農業部林保署持續監測河床狀態，如果有任何緊急狀況需要疏散撤離，內政部警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴5秒、停止5秒、再短鳴5秒，共15秒、循環9次方式播放。

內政部提供短片，也模擬真實警報聲，如上游達到紅色警戒需撤離，將由農業部林保署通知花蓮縣警察局民防管制中心，管制中心獲報後立即同步通知，在地鳳林、長橋及光復派出所及分駐所，統一發布警報，鄉公所、村里廣播系統及警車、消防車和垃圾車，也會播放警報音疏散。

影片也提醒，聽到警報應立即往高處或二樓避難，海嘯警報音符為，短鳴5秒、停5秒，反覆9遍，共85秒；解除警報音符為一長聲90秒，如未聽到警報，請勿誤信錯誤訊息。李慧芝說，希望能讓當地居民、志工以及協助救援重建的夥伴們，都能夠知曉，並有所警覺。

堰塞湖 馬太鞍溪

讓光復鄉早日恢復正常生活 內政部全力支援花蓮災區復原工作

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 卓揆指示成立前進指揮所

轟中央減編營養午餐補助 北市批事權不應單向檢討

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

花蓮光復鄉洪災第六天，大多數志工下午5時許離開，夜幕降臨後除了少數「鏟子超人」還在清理汙泥，以及駕駛大型機具的工兵，居民...

馬太鞍溪堰塞湖洪災 花蓮大馬村長執行撤離無傷亡

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀光復鄉死傷，大馬村長認真執行撤離，村內未有傷亡；鄉長林清水說，未來會針對保全戶逐戶調查，確保長者、弱...

颱風樺加沙重創花蓮 教宗良十四世為台灣祈禱

教宗良十四世今天在主日三鐘經儀式前，為台灣等多個遭受颱風樺加沙襲擊的亞洲地區祈禱，他表示心繫受災民眾，為遇難者、救援人員...

4家城隍廟率先送5000個便當進災區！全台城隍廟響應 招募餐館合作救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流、潰壩，洪水重創光復鄉。台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先委由花蓮...

花蓮堰塞湖洪災17死7失聯 泥砂深5公尺怪手開挖仍未尋獲失聯者

花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，目前還有7人失蹤，今天花蓮縣消防局與高雄市特搜人員針對太平村開挖，地點就在馬太鞍溪旁，是受...

