花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯警報連9響

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，目前情況仍是維持紅色警戒。行政院發言人李慧芝今（28）日表示，農業部林保署持續監測河床狀態，如果有任何緊急狀況需要疏散撤離，內政部警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴5秒、停止5秒、再短鳴5秒，共15秒、循環9次方式播放。

內政部提供短片，也模擬真實警報聲，如上游達到紅色警戒需撤離，將由農業部林保署通知花蓮縣警察局民防管制中心，管制中心獲報後立即同步通知，在地鳳林、長橋及光復派出所及分駐所，統一發布警報，鄉公所、村里廣播系統及警車、消防車和垃圾車，也會播放警報音疏散。

影片也提醒，聽到警報應立即往高處或二樓避難，海嘯警報音符為，短鳴5秒、停5秒，反覆9遍，共85秒；解除警報音符為一長聲90秒，如未聽到警報，請勿誤信錯誤訊息。李慧芝說，希望能讓當地居民、志工以及協助救援重建的夥伴們，都能夠知曉，並有所警覺。

商品推薦