馬太鞍溪堰塞湖洪災 花蓮大馬村長執行撤離無傷亡

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀光復鄉死傷，大馬村長認真執行撤離，村內未有傷亡；鄉長林清水說，未來會針對保全戶逐戶調查，確保長者、弱勢族群都能獲得通知與撤離，避免悲劇重演。

靠近馬太鞍溪的大馬村地勢較高，此次受災不大，不過村長王梓安對撤村嚴肅看待，事件發生3天前開部落會議討論，他今天接受媒體電訪表示，縣政府在8月時要求第一次預防性的撤離，因大馬村有很多「保全戶」，大家都配合很順利完成，撤離到光復高級商工職業學校。

王梓安說，9月21日縣府民政處有召集開會，於是跟鄰長一起將保全戶在當天傍晚前撤離到避難所，「22日聽到縣府說當天上午8時到10時可能溢流，叫我們村民撤離趕快撤離。」22日上午11時就廣播要所有村民趕快撤離。

他說，23日上午預估10時溢流，但一直沒有發生，他就跑到馬太鞍橋頭去看看，沒有結果就回家，下午看到手機訊息，發現水已經下來，可能會馬上沖到馬太鞍溪橋，就趕快去地勢較低的大平村岳母家載她撤離。

對於撤離過程，光復鄉長林清水表示，23日上午7時30分與11時30分，鄉公所皆有廣播車巡迴街道提醒撤離，村長聯繫各鄰長逐戶通報，林保署也發送過4次細胞簡訊。不過仍有許多長者可能沒有用手機，或因聽力衰退沒聽見廣播，錯失逃生時機。

林清水說，這次災難顯示防災體系仍有不足，未來會針對「保全戶」逐戶提前調查，確保家中長者、弱勢族群都能在第一時間獲得明確通知與協助撤離，避免類似悲劇重演。

「保全戶」是指居住在土石流潛勢溪流影響範圍內的民眾。農村水保署劃定的保全戶，主要目的是為了加強對潛在災害地區民眾的保護。

