日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
災民面對滿目瘡痍的家園，對政府滿肚子怨氣，中央誤判、地方撤離不確實，到現在還在互相甩鍋。記者葉信菉／攝影
災民面對滿目瘡痍的家園，對政府滿肚子怨氣，中央誤判、地方撤離不確實，到現在還在互相甩鍋。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉洪災第六天，大多數志工下午5時許離開，夜幕降臨後除了少數「鏟子超人」還在清理汙泥，以及駕駛大型機具的工兵，居民們坐在門口洗刷家具，希望還能找到些能用的物件，也不免一吐滿肚子苦水，痛批中央與地方政府都要為這次災害負責。

太陽西下，光復鄉迎來洪災後第六個夜晚，跟團的志工下午5時就要隨團離開，多數自行前往的鏟子超人也要趕火車，整個街道瞬間冷清了下來，只剩下漫地汙泥與廢棄物；值得高興的是，志工的努力頗有斬獲，多數家戶的一樓已經清出敞亮的地板。

敦厚路是災情最嚴重的街區之一，其他街區多已可勉強行走，但敦厚路仍積滿厚重的汙泥，有志工不小心騎機車經過，陷進泥中，數個志工與居民同心協力助他脫困；天色完全暗下來後，國軍也出動大型的裝土機，將路中間的汙泥與廢棄物載運到路外空地。

孫先生是少數留到天黑後的志工，他一家五口都來到花蓮支援，因為是自行開車，不須要趕火車，也沒有跟團的時間限制；他說，希望盡可能留久一點，雖然明白一家人即使留到天亮也不可能清完所有汙泥，「假如哪天我的家也遇到這種事，我一定希望有人可以陪我久一些。」

范先生是敦厚路上一間商店的店主，他蹲坐在店門口，用水龍頭沖刷著各種機具。他說，這次洪災毀去2輛汽車就超過百萬，店內的硬體損失粗估也超過百萬，更別說不少客戶資料付之一炬；至於能不能得到保險金，「我有保地震險，但應該沒辦法吧！」

范先生說，目前已經復水復電，不過水壓不足只能在一樓用水，所幸這兩天「鏟子超人」和國軍陸續到場，今天一樓地板已經清乾淨，總算可以舒服洗澡；他也不免埋怨，頭兩天國軍遲遲不見身影，來支援的善心團又只清理一、二間，真的要感謝志工們自發的愛心，民間力量大。

說到此處，范先生不禁滿肚子火氣，「政府到底在幹嘛？」中央誤判堰塞湖潰堤的嚴重性，最後一兩天才火速撤離，怎麼來得及？地方政府撤離也不確實，尤其是老人家或行動不便的人，明明是優先注意對象，卻沒被重點照顧；想到中央與地方直到現在還在互鬥，他再次怒批政府的顢頇與冷血。

滿目瘡痍的光復鄉，經過數天的清理與「鏟子超人」的努力，多數家戶的一樓已經清出淤泥。記者陳敬丰／攝影
滿目瘡痍的光復鄉，經過數天的清理與「鏟子超人」的努力，多數家戶的一樓已經清出淤泥。記者陳敬丰／攝影
日落後的光復鄉，志工大多已經離開，居民在燈下繼續清理家園。記者陳敬丰／攝影
日落後的光復鄉，志工大多已經離開，居民在燈下繼續清理家園。記者陳敬丰／攝影
國軍出動大型裝土機，在多數志工離開後，將路中的廢棄物清理到路外。記者陳敬丰／攝影
國軍出動大型裝土機，在多數志工離開後，將路中的廢棄物清理到路外。記者陳敬丰／攝影
光復鄉市區的街道上堆滿淤泥與廢棄物。記者陳敬丰／攝影
光復鄉市區的街道上堆滿淤泥與廢棄物。記者陳敬丰／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

