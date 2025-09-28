颱風樺加沙重創花蓮 教宗良十四世為台灣祈禱

教宗良十四世今天在主日三鐘經儀式前，為台灣等多個遭受颱風樺加沙襲擊的亞洲地區祈禱，他表示心繫受災民眾，為遇難者、救援人員與當地政府祈禱。教廷官方梵蒂岡新聞網也刊出台灣風災照片。

颱風樺加沙挾帶豐沛雨量，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日溢流，造成光復鄉市區等地嚴重災情。美、日、捷克等多國政要皆向台灣表達慰問，教宗今天也為台灣祈禱。

教宗良十四世今天在致詞中表示，這些日子裡，一個異常強大的颱風襲擊了亞洲多個地區，特別是菲律賓、台灣、香港以及廣東和越南地區。

教宗強調，他心繫受災的民眾，特別是那些最貧困的人們，他為遇難者、失蹤者、眾多流離失所的家庭和遭受困難的人們祈禱，也為救援人員和當地政府祈禱。

教宗呼籲所有人都要信靠天主，並展現團結精神，願天主賜予力量和勇氣，戰勝一切逆境。

