4家城隍廟率先送5000個便當進災區！全台城隍廟響應 招募餐館合作救災
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流、潰壩，洪水重創光復鄉。台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先委由花蓮市的餐館送便當到災區。各地城隍廟響應並集資2萬個便當經費，明討論配送方案。
中華城隍文化總會秘書長郭甡良今天表說，花蓮城隍廟先前傳訊，災區急需便當，因時間緊迫，首波物資先由台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟和基隆護國城隍廟，規畫在26至29日，從花蓮市的餐館訂購5000個便當，送到災區供應災民及救災志工食用。
因為救災時間可能長達1個月，中華城隍文化總會長詹鈴權，邀集邀城隍廟的主事者到基隆開會討論後，全台各縣市共52家城隍廟都將投入救災資源。
下周所需便當，已商定由詹鈴權個人及屏東都城隍廟、彰化金盾城隍廟、金門浯島城隍廟、豐原城隍廟、台北保霞宮、松山霞海城隍廟、苗栗縣城隍廟、鳳山鳳邑城隍廟、員林南壇宮城隍廟、台中都城隍廟、水里義民城隍廟、土庫都城隍廟、田中悟修堂、羅東城隍廟、雲林縣城隍廟慈善會、西廟桃園都城隍廟依序接力認養。
中華城隍文化總會指出，全國城隍廟會全力持續供應便當送到災區，並由當地指揮官分配發送。只是花蓮市的便當店，很難包下大量便當訂單，因此也在設法連繫花蓮市以外的便當店協助供應。
郭甡良說，由於光復鄉市區會塞車，為保持食材新鮮，考慮改以火車運送便當，總會則會在明天開會，確認後續便當供應細節，以及中長期協助救災方案。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言