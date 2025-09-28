4家城隍廟率先送5000個便當進災區！全台城隍廟響應 招募餐館合作救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流、潰壩，洪水重創光復鄉。台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先委由花蓮市的餐館送便當到災區。各地城隍廟響應並集資2萬個便當經費，明討論配送方案。

中華城隍文化總會秘書長郭甡良今天表說，花蓮城隍廟先前傳訊，災區急需便當，因時間緊迫，首波物資先由台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟和基隆護國城隍廟，規畫在26至29日，從花蓮市的餐館訂購5000個便當，送到災區供應災民及救災志工食用。

因為救災時間可能長達1個月，中華城隍文化總會長詹鈴權，邀集邀城隍廟的主事者到基隆開會討論後，全台各縣市共52家城隍廟都將投入救災資源。

下周所需便當，已商定由詹鈴權個人及屏東都城隍廟、彰化金盾城隍廟、金門浯島城隍廟、豐原城隍廟、台北保霞宮、松山霞海城隍廟、苗栗縣城隍廟、鳳山鳳邑城隍廟、員林南壇宮城隍廟、台中都城隍廟、水里義民城隍廟、土庫都城隍廟、田中悟修堂、羅東城隍廟、雲林縣城隍廟慈善會、西廟桃園都城隍廟依序接力認養。

中華城隍文化總會指出，全國城隍廟會全力持續供應便當送到災區，並由當地指揮官分配發送。只是花蓮市的便當店，很難包下大量便當訂單，因此也在設法連繫花蓮市以外的便當店協助供應。

郭甡良說，由於光復鄉市區會塞車，為保持食材新鮮，考慮改以火車運送便當，總會則會在明天開會，確認後續便當供應細節，以及中長期協助救災方案。 台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先送便當到花蓮光復鄉災區，各地城隍廟也響應，已集資2萬個便當經費。圖／中華城隍文化總會提供 台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先送便當到花蓮光復鄉災區，各地城隍廟也響應，已集資2萬個便當經費。圖／中華城隍文化總會提供 台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先送便當到花蓮光復鄉災區，各地城隍廟也響應，已集資2萬個便當經費。圖／中華城隍文化總會提供 台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟，率先送便當到花蓮光復鄉災區，各地城隍廟也響應，已集資2萬個便當經費。圖／中華城隍文化總會提供

商品推薦