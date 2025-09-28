花蓮堰塞湖洪災17死7失聯 泥砂深5公尺怪手開挖仍未尋獲失聯者

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，目前有7人失蹤，花蓮縣消防局與高雄市特搜人員針對太平村開挖，現場泥砂深達5公尺，只能用大型機具開挖，可惜都沒發現失蹤者。圖／花蓮消防局提供
花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，目前還有7人失蹤，今天花蓮縣消防局與高雄市特搜人員針對太平村開挖，地點就在馬太鞍溪旁，是受災最嚴重的區域之一。現場泥砂深達5公尺，只能用大型機具開挖，進度有限，救難人員分別在砂石場辦公室、貨櫃屋搜救，可惜都沒發現失蹤者。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞表示，目前有17人罹難、6案7人失聯，救難人員今天除了針對佛祖街開挖，同時在馬太鞍溪沿岸分成6處搜救，因擔心失聯者會被往北沖，因此從馬太鞍溪往北到花蓮溪出海口都有派人搜尋，但截至傍晚沒有新進展。

簡弘丞說，馬太鞍溪沿岸泥砂深達4至5公尺，特搜人員明天將持續用怪手開挖，並利用空拍機搜索河岸兩側是否有房屋或失聯者蹤跡。

光復洪災共造成17人罹難，失聯者昨天從6人新增至7人，包括佛祖街的黃姓砂石場老闆娘、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓男子、環保園區堤防蔡姓男子，加上從收容所離開的李姓男子。

警方今天到醫院協尋，成功在慈濟醫院找到李姓男子，但消防下午又接獲通報，62歲張姓婦人在洪水當天疑在佛祖街，至今未聯繫上人，今天也列入失聯名單，因此失聯維持7人。

簡弘丞說明今天的搜救工作，指出今天主要針對佛祖街46巷3-1號、336巷砂石場處搜索，其中46巷3-1號經多次確認沒有人。目前佛祖街掌握有3案3人失聯，砂石場怪手今天協助開挖，不過現場淤泥很深，挖了近半層樓仍無發現最新的線索。

馬太鞍溪到下游花蓮出海口河域分成6部分展開搜救行動，早上指派6個隊伍執行岸際搜索，也針對危險區域也透過空拍機搜尋，但到傍晚都沒有最新進展。

簡弘丞表示，明天持續配合重機具開挖砂石場附近、佛祖街，並到馬太鞍溪匯流處岸際搜索，並協請特戰到下游處沿岸搜索。

花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，目前有7人失蹤，花蓮縣消防局與高雄市特搜人員針對太平村開挖，現場泥砂深達5公尺，只能用大型機具開挖，可惜都沒發現失蹤者。圖／花蓮消防局提供
堰塞湖 馬太鞍溪

