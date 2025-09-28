收容所失蹤4天的光復老翁找到了 因慢性病住院中

花蓮光復鄉一名25日從收容所自行離開的李姓老翁，因聯繫不上被列入失聯人口。經過了4天，今天終於傳出找到人消息，原來是身體不舒服被救護車載走送醫，由於手機遺失無法聯繫才失聯，現人在花蓮慈濟醫院住院中，不過今新增張姓婦人失聯，因此失聯維持7人。

70餘歲李姓老翁原先被安置在大進國小，25日突然失蹤，傳出是自行離開，家屬著急發出尋人啟事，指出老翁身高172公分，身形瘦高、右腳行動不便、短髮，盼大眾發現老翁後報警通報。

經過4天，今天下午警方在花蓮慈濟醫院感恩樓病房查訪，確認李姓老翁因腹部有積血慢性病住院中，因手機遺失未能聯繫家屬，才失聯這麼久。

花蓮消防局指出，今天新增62歲張姓婦人，疑似在336巷失聯，同列入佛祖街搜索，目前花蓮堰塞湖災後失聯為7人，分別為砂石場黃姓業者、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓住戶及馬太鞍溪下游農場蔡姓員工、張姓婦人等人。

商品推薦