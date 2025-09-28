快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

收容所失蹤4天的光復老翁找到了 因慢性病住院中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
李姓老翁25日失聯4天，今天終於找到人，不過新增張姓婦人失聯，因此失聯維持7人。圖／花蓮縣消防局提供
李姓老翁25日失聯4天，今天終於找到人，不過新增張姓婦人失聯，因此失聯維持7人。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮光復鄉一名25日從收容所自行離開的李姓老翁，因聯繫不上被列入失聯人口。經過了4天，今天終於傳出找到人消息，原來是身體不舒服被救護車載走送醫，由於手機遺失無法聯繫才失聯，現人在花蓮慈濟醫院住院中，不過今新增張姓婦人失聯，因此失聯維持7人。

70餘歲李姓老翁原先被安置在大進國小，25日突然失蹤，傳出是自行離開，家屬著急發出尋人啟事，指出老翁身高172公分，身形瘦高、右腳行動不便、短髮，盼大眾發現老翁後報警通報。

經過4天，今天下午警方在花蓮慈濟醫院感恩樓病房查訪，確認李姓老翁因腹部有積血慢性病住院中，因手機遺失未能聯繫家屬，才失聯這麼久。

花蓮消防局指出，今天新增62歲張姓婦人，疑似在336巷失聯，同列入佛祖街搜索，目前花蓮堰塞湖災後失聯為7人，分別為砂石場黃姓業者、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓住戶及馬太鞍溪下游農場蔡姓員工、張姓婦人等人。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

災後恐慌失眠 花蓮安心關懷站服務逾千人次

白冰冰不談個人花蓮捐款數字 「大家比的是愛心」

影／台中老翁血糖飆高 市場購物突暈倒...攤商、警察協助

無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部：車站前已設協調站

相關新聞

慈濟啟動光復災情清掃 已有1萬2千位「鏟子超人」參與

樺加沙颱風帶來雨量，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日溢流，造成花蓮光復鄉市區等地嚴重災情。慈濟基金會今天表示，24...

影／水利署引流引發引發恐慌！陳義信：不要擠、不要吵 所有人往二樓

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工奔跑前往光復國中避難，甚至有民眾邊跑邊大叫：「潰...

光復災區拖吊遭疑賺災難財 業者分析這些隱形成本「塞6小時才作業」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區釀災，不少車輛因此身陷泥淖或損壞，有災民想找業者來拖吊，卻傳出有人疑賺災難財。...

花蓮堰塞湖洪災17死7失聯 泥砂深5公尺怪手開挖仍未尋獲失聯者

花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，目前還有7人失蹤，今天花蓮縣消防局與高雄市特搜人員針對太平村開挖，地點就在馬太鞍溪旁，是受...

收容所失蹤4天的光復老翁找到了 因慢性病住院中

花蓮光復鄉一名25日從收容所自行離開的李姓老翁，因聯繫不上被列入失聯人口。經過了4天，今天終於傳出找到人消息，原來是身體...

一度氣氛緊張...光復傳海嘯警報志工急逃難 縣警局致歉誤報將內部懲處

花蓮堰塞湖溢流造成災情，除了今天中午傳出潰堤警報聲響外，沒想到下午4時45分突然傳出海嘯警報，光復市區志工趕緊跑到2、3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。