收容所失蹤4天的光復老翁找到了 因慢性病住院中
花蓮光復鄉一名25日從收容所自行離開的李姓老翁，因聯繫不上被列入失聯人口。經過了4天，今天終於傳出找到人消息，原來是身體不舒服被救護車載走送醫，由於手機遺失無法聯繫才失聯，現人在花蓮慈濟醫院住院中，不過今新增張姓婦人失聯，因此失聯維持7人。
70餘歲李姓老翁原先被安置在大進國小，25日突然失蹤，傳出是自行離開，家屬著急發出尋人啟事，指出老翁身高172公分，身形瘦高、右腳行動不便、短髮，盼大眾發現老翁後報警通報。
經過4天，今天下午警方在花蓮慈濟醫院感恩樓病房查訪，確認李姓老翁因腹部有積血慢性病住院中，因手機遺失未能聯繫家屬，才失聯這麼久。
花蓮消防局指出，今天新增62歲張姓婦人，疑似在336巷失聯，同列入佛祖街搜索，目前花蓮堰塞湖災後失聯為7人，分別為砂石場黃姓業者、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓住戶及馬太鞍溪下游農場蔡姓員工、張姓婦人等人。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
