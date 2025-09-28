一度氣氛緊張...光復傳海嘯警報志工急逃難 縣警局致歉誤報將內部懲處

快訊

聯合報／ 記者王思慧陳敬丰／花蓮即時報導
花蓮堰塞湖溢流造成災情，今天下午4時45分突然傳出海嘯警報，許多志工逃難。花蓮縣警局表示，經查是留守的警方太緊張，聽到紅色警戒緊急發布警報，將內部懲處。圖／警方提供
花蓮堰塞湖溢流造成災情，今天下午4時45分突然傳出海嘯警報，許多志工逃難。花蓮縣警局表示，經查是留守的警方太緊張，聽到紅色警戒緊急發布警報，將內部懲處。圖／警方提供

花蓮堰塞湖溢流造成災情，除了今天中午傳出潰堤警報聲響外，沒想到下午4時45分突然傳出海嘯警報，光復市區志工趕緊跑到2、3樓避難，造成現場一度氣氛緊張。花蓮縣警局表示，經查是留守的警方太緊張，聽到紅色警戒緊急發布警報，將內部懲處。

下午海嘯警報聲一響，光復市區許多人逃跑，有人到2、3樓緊急避難，不過現場還有民眾說，現在堰塞湖水量就算潰堤也不會釀成洪水。

縣警局表示，經查是留守在中央應變中心協調所員警，在會議中因中央協調所指揮官指示，若中央發現洪水達到紅色警戒，應馬上通報縣警局，由鳳林分局、長橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報，立即協助民眾撤離、疏散。

沒想到在未確認真實情況，錯誤傳達訊息，員警以為紅色警戒要發布警報，即通報鳳林警分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，縣警局強調會內部懲處。

縣警局指出，為確保防災系統運作正常，傳統村里廣播效果有限，研擬利用警方防空警報器的海嘯警報機制，在潰堤前讓下游民眾知道即時撤離，如果民眾有聽到海嘯警報，請趕快撤離現場，以保障自己生命安全。

