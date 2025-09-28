1女困馬太鞍溪畔1樓高的砂石下 現場飄異味…64人徒手開挖

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
警消動員大批人力開挖女子失聯地點，不放棄任何希望。記者張議晨／翻攝
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，洪水肆虐光復鄉，位於馬太鞍溪旁的政旺砂石場，目前仍有1名女性失聯，高雄市消防局與台中、國軍動員64人搜索仍無所獲，今天趁天氣晴朗，大部隊持圓鍬以人力開挖，全力救援失聯女性。

根據失聯女子家屬提供的訊息，警消鎖定她最後通訊位置，失聯點應為政旺砂石場，該場也列為首要目標。

不過因砂石場位於馬太鞍溪堤防旁，是洪患第一排，遭掩埋砂石有一層樓高，今天陸續動用大型機具進場，搜救人員也採取複合式策略，消防人員同步於周邊地區徒步搜索，另也搭配空拍機搜索。

據了解，因洪患至今第6天，開挖現場疑似出現異味，搜救人員鎖定異味處徒手開挖，今包含高雄市消防局、台中市消防局、花蓮縣消防局及陸軍特種作戰指揮部，共動員64人投入開挖工作。

搜救人員直言，現場土石掩埋量驚人，且淤泥難挖，範圍廣大，缺乏明確目標，搜救難度極高，截至下午仍未有突破，接下來會擴大搜索範圍，不放棄希望。

